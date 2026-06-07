الجيش الإيراني قال إن القاعدة كانت مركز انطلاق الهجمات الإسرائيلية على لبنان

إيران: استهدفنا قاعدة رامات ديفيد الجوية بصواريخ باليستية الجيش الإيراني قال إن القاعدة كانت مركز انطلاق الهجمات الإسرائيلية على لبنان

طهران/ الأناضول

أعلن الجيش الإيراني، مساء الأحد، استهداف قاعدة رامات ديفيد الجوية في إسرائيل بصواريخ باليستية.

وأوضح الجيش الإيراني، في بيان، أن القاعدة كانت مركز انطلاق الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

وقال إن استهداف القاعدة جاء "رداً على المجازر التي ارتكبها الكيان الصهيوني بحق المدنيين في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت".

وأضاف البيان، أن الهجوم يحمل طابعاً "تحذيريا".



واتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 8 أبريل/نيسان الماضي عدة مرات.

وأكد البيان، أن أي تكرار للهجمات سيُقابل برد إيراني أوسع نطاقاً وأكثر شدة.

وأطلقت إيران، مساء الأحد، 3 دفعات من الصواريخ باتجاه شمال إسرائيل، وفق ما ذكرته وسائل إعلام عبرية، وذلك في أول ضربة منذ بدء الهدنة في 8 أبريل/ نيسان الماضي.

وتحدثت القناة 12 العبرية عن إطلاق إيران ثلاث دفعات من الصواريخ باتجاه إسرائيل.

وأوضحت أن إحدى الدفعات شملت أربعة صواريخ.



وأشارت القناة الإسرائيلية إلى ورود أنباء عن "أضرار" في مدينة طبريا، فيما تقرر وقف حركة الطيران في مطار بن غوريون الدولي قرب تل أبيب.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي، في بيانات منفصلة، إنه رصد إطلاق صواريخ من إيران، وإن منظومات الدفاع الجوي تعمل على اعتراضها، قبل أن يعلن لاحقا رصد دفعتين إضافيتين من الصواريخ.

وفي السياق، أفادت هيئة البث العبرية بإلغاء الدراسة في جميع أنحاء إسرائيل.

وأفاد مراسل الأناضول، بسماع أصوات انفجارات في سماء مدينتي حيفا والناصرة جراء عمليات اعتراض صواريخ.

كما قال مسؤولون إسرائيليون لهيئة البث إن تل أبيب "سترد على الهجوم الإيراني"، بينما نقلت القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمه، قوله إنه "لا فرصة لعدم الرد" على الهجوم.

ولم يتسن التأكد من مصادر مستقلة من نتائج الإطلاقات، في ظل تعتيم إسرائيلي شديد على نتائج رد "إيران" العسكري.

