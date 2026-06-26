إيران: استقرار دول الخليج يعود إلى إدارتنا لمضيق هرمز منذ قرون

طهران/ الأناضول

قال علي أكبر ولايتي، كبير مستشاري المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، وأحد أبرز السياسيين في البلاد، الجمعة، إن استقرار الدول العربية المطلة على الخليج يعود إلى إدارة بلاده لمضيق هرمز منذ قرون.

وفي تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، انتقد ولايتي، البيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي بشأن مضيق هرمز.

وأضاف أنه ينبغي، لمن وصفهم بـ"سكان الجوار وصغاره السياسيين"، ألا يعولوا على بيانات مفصلة حسب الطلب، و"ليعلموا أن بقاءهم قائم على الفتات المتساقط من هذه المائدة" على حد تعبيره.

والخميس، دعا وزراء خارجية الولايات المتحدة ودول الخليج، في بيان ختامي صدر عقب اجتماع مشترك بالعاصمة البحرينية المنامة، إلى الحفاظ على زخم المفاوضات مع إيران للتوصل إلى اتفاق نهائي يمنعها من حيازة سلاح نووي، وأكدوا رفضهم أي قيود على الملاحة عبر مضيق هرمز.

