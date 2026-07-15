إيران: ارتفاع ضحايا الهجمات الأمريكية الأخيرة إلى 35 قتيلا

إسطنبول/ الأناضول

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية حسين كرمانبور، أن عدد قتلى الهجمات الأمريكية الأخيرة على إيران ارتفع إلى 35 شخصًا، فيما تجاوز عدد المصابين 300.

وقال كرمانبور، في منشور عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الأربعاء، إن الهجمات أسفرت عن إصابة أكثر من 300 شخص، بينهم نساء وأطفال، إلى جانب مقتل 35 آخرين.

وأضاف أن محافظات هرمزغان وسيستان وبلوشستان وخوزستان كانت الأكثر تضررًا جراء الهجمات.

وكان كرمانبور قد أعلن في وقت سابق من صباح اليوم أن الهجمات أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 260 آخرين، قبل أن ترتفع الحصيلة لاحقًا.

ومنذ فجر الأحد، تشن الولايات المتحدة يوميا غارات على عدة مدن وجزر في إيران، بدعوى الرد على استهداف طهران سفنا تجارية في مضيق هرمز.

ومساء الثلاثاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" شن هجمات جديدة واستئناف الحصار البحري على إيران.

في المقابل، ترد طهران بقصف ما تقول إنها منشآت عسكرية أمريكية في دول عربية، بينما أعلنت بعض تلك الدول أن الهجمات الإيرانية أسفرت عن ضحايا مدنيين وألحقت أضرارا بمنشآت مدنية.

وسبق أن وقّعت واشنطن وطهران، في يونيو/ حزيران الماضي، مذكرة تفاهم شملت وقفا لإطلاق النار، بوساطة قطرية وباكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء العمل بوقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد.