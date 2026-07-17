إيران: ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الأمريكية في يوليو إلى 38 قتيلا وأكثر من 400 مصاب، وفق وزارة الصحة...

طهران/ الأناضول

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الأمريكية التي استهدفت البلاد خلال شهر يوليو/تموز إلى 38 قتيلا، فيما تجاوز عدد المصابين 400 شخص.

وقال المتحدث باسم الوزارة حسين كيرمانبور، في منشور عبر منصة "إكس" الأمريكية، إن أحدث المعطيات تشير إلى أن الهجمات الأمريكية خلال يوليو/تموز، أسفرت عن إصابة أكثر من 400 شخص، بينهم نساء وأطفال، ومقتل 38 شخصا.



وكان كيرمانبور قد أعلن في وقت سابق أن الهجمات أسفرت عن مقتل 35 شخصا وإصابة ما لا يقل عن 300 آخرين.

وفي 18 يونيو/ حزيران 2026، وقّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت وقفا لإطلاق النار، وبدأتا مفاوضات بوساطة باكستان وقطر لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط من العام ذاته.

غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 يوليو/ تموز 2026، انتهاء وقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد، بعدما هاجمت إيران، قبل ذلك بيوم، ثلاث سفن أثناء عبورها مضيق هرمز، بدعوى عدم التزامها بمسار الإبحار الذي حددته، لترد واشنطن بشن هجمات على مواقع داخل إيران.

وتدعم واشنطن مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز في مسار يختلف عن ذلك الذي حددته إيران، وهو ما ترفضه طهران، مؤكدة أنها تستهدف أي سفينة لا تنسق معها قبل عبور المضيق الاستراتيجي لإمدادات الطاقة العالمية.