حاولت عبور مضيق هرمز بدعم من الجيش الأمريكي، بحسب بيان القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني..

إيران: إيقاف 4 سفن حاولت عبور هرمز بهجمات صاروخية ومسيرات حاولت عبور مضيق هرمز بدعم من الجيش الأمريكي، بحسب بيان القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني..

أنقرة/ الأناضول

أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أن 4 سفن حاولت عبور مضيق هرمز بدعم من الجيش الأمريكي، تم إيقافها عبر هجمات صاروخية وأخرى بطائرات مسيرة.

جاء ذلك في بيان صادر عن القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، السبت، دون أن تحدد هوية السفن.

وأضاف البيان أن على السفن الموجودة في المضيق الالتزام بالتحذيرات والإشعارات الصادرة عن البحرية الإيرانية وأخذها بعين الاعتبار.

وكانت إيران قد أعلنت إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة بعد استئناف الولايات المتحدة هجماتها على أراضيها.

ومنذ أيام، تشن الولايات المتحدة موجات متتالية من الضربات على مواقع داخل إيران، فيما تشن طهران هجمات على ما تقول إنها سفن ومنشآت وقواعد عسكرية أمريكية في عدد من دول المنطقة.

وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت وقف العمليات العسكرية وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء الاتفاق المؤقت، عقب استهداف 3 سفن في مضيق هرمز، لتستأنف واشنطن ضرباتها داخل إيران، وسط ردود إيرانية متصاعدة في المنطقة.

وتطالب واشنطن بضمان حرية وأمن الملاحة في مضيق هرمز، فيما تتمسك طهران بفرض آلية لتنظيم عبور السفن عبر الممر الاستراتيجي، ما فاقم المخاوف من تعطل صادرات النفط والغاز من المنطقة.