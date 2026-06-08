إيران.. إلغاء جميع الرحلات الجوية حتى إشعار آخر

إسطنبول / الأناضول

أعلنت السلطات الإيرانية، إلغاء جميع الرحلات الجوية في البلاد حتى إشعار آخر وذلك عقب إغلاق المجال الجوي الغربي للبلاد، إثر ضربات متبادلة مع إسرائيل.

جاء ذلك في بيان نشرته هيئة الطيران المدني في البلاد، الاثنين، بحسب وكالة أنباء مهر الإيرانية.

وذكر البيان أن هيئة الطيران المدني ألغت جميع الرحلات الجوية من مطارات البلاد حتى إشعار آخر بسبب إغلاق المجال الجوي الغربي.

وصباح الاثنين تم تعليق جميع الرحلات الجوية من مطار مهرآباد بالعاصمة طهران، ومطار مشهد ومطارات غربي البلاد نتيجة الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل.

وأطلقت إيران، مساء الأحد، 3 دفعات من الصواريخ باتجاه شمال إسرائيل، وفق ما ذكرته وسائل إعلام عبرية، وذلك في أول ضربة منذ بدء الهدنة في 8 أبريل/ نيسان الماضي.

وأعلن مقر خاتم الأنبياء التابع للقوات المسلحة الإيرانية في بيان، الاثنين وقف العمليات العسكرية ضد إسرائيل، "بعد ما تم توجيه رد مؤلم إلى العدو".

بينما نقلت القناة 12 العبرية عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه قوله إن تل أبيب أوقفت هجماتها على إيران بناء على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بينما ستستمر الهجمات على جنوب لبنان في الأيام المقبلة.

ومنذ 8 أبريل/ نيسان الماضي، تسود هدنة بين طهران وواشنطن، بعد حرب بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وخلّفت أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، حسب طهران.