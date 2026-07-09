إيران.. إقامة صلاة الجنازة على جثمان المرشد الراحل علي خامنئي في مدينة مشهد شمال شرقي البلاد

طهران/ الأناضول

أُقيمت في مدينة مشهد الإيرانية صلاة الجنازة على جثمان المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي الذي قتل في غارة أمريكية إسرائيلية بتاريخ 28 فبراير/ شباط الماضي.

وعقب مراسم تشييع حاشدة نُظمت للراحل خامنئي في مدينة مشهد (شمال شرق)، أُقيمت صلاة الجنازة عليه.

وأمَّ "مصطفى خامنئي"، نجل المرشد الراحل، جموع المصلين في صلاة الجنازة على والده.

وشارك في صلاة الجنازة مسؤولون سياسيون وعسكريون، إلى جانب رجال دين وعشرات الآلاف من المواطنين الإيرانيين.

ومن المقرر أن يُوارى جثمان علي خامنئي، الثرى في مكان خاص داخل مرقد الإمام الرضا بمدينة مشهد.

وقُتل خامنئي، الذي حكم إيران لنحو 36 عامًا، بغارة أمريكية إسرائيلية استهدفته في اليوم الأول من الحرب على البلاد في 28 فبراير الماضي.