إيران.. إعادة انتخاب قاليباف رئيسا للبرلمان بعد حصوله على 235 صوتا من أصل 276

طهران / الأناضول

أعاد نواب البرلمان الإيراني، الاثنين، انتخاب النائب عن العاصمة طهران محمد باقر قاليباف، رئيسا للبرلمان مجددا.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية أن قاليباف - المعروف بقربه من التيار المحافظ - نافس في انتخابات رئاسة البرلمان كلا من النائب المحافظ محمد تقي نقد علي، وعثمان سالاري.

وحصل قاليباف خلال التصويت الذي أجري داخل البرلمان على 235 صوتا من أصل 276، ليُعاد انتخابه رئيسا للبرلمان.

في المقابل، نال محمد تقي نقد علي 29 صوتا، فيما حصل عثمان سالاري على 7 أصوات، بينما اعتُبرت 5 أصوات لاغية.

كما انتُخب نائبا رئيس البرلمان كل من نائب محافظة أردبيل علي نيكزاد بحصوله على 143 صوتا، ونائب محافظة همدان حميد رضا حاجي بابائي بعد نيله 100 صوت.

وتُجرى الانتخابات البرلمانية في إيران كل 4 سنوات، فيما تُنظم انتخابات رئاسة البرلمان سنويا.