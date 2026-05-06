عقب توقف التهديدات الأمريكية، وفق بيان للحرس الثوري

إيران: "إجراءات جديدة" تضمن المرور الآمن عبر مضيق هرمز عقب توقف التهديدات الأمريكية، وفق بيان للحرس الثوري

أنقرة / الأناضول

أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه سيتم ضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز "بإجراءات جديدة" عقب توقف التهديدات الأمريكية.

جاء ذلك في بيان صادر عن قيادة الحرس الثوري الأربعاء، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، تناول آخر المستجدات في مضيق هرمز.

ووجهت بحرية الحرس الثوري الشكر إلى "قادة ومالكي السفن" في الخليج العربي وخليج عمان، لتعاونهم في عبور مضيق هرمز وفقا للوائح الإيرانية.

وأضافت: "مع انتهاء تهديدات المعتدين، وفي ضوء الإجراءات الجديدة، سيصبح العبور الآمن والمستقر عبر المضيق ممكنا"، دون تفاصيل أكثر. ​​​​​​​

وفجر الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق "مشروع الحرية" مؤقتا، بعد يومين من إطلاقه لمساعدة سفن الدول "المحايدة" العالقة في مضيق هرمز على عبوره.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران، في 8 أبريل/ نيسان المنصرم، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

وعقب فشل الجولة الأولى من مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، في 11 أبريل، أعلن ترامب، في 13 من الشهر ذاته، فرض حصار على مضيق هرمز المغلق منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

ومع بداية الهدنة، أعلنت طهران إعادة فتح المضيق، لكنها قررت لاحقا إغلاقه، بعد أن بدأت واشنطن فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية.