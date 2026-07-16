إيران: أي هجوم على بنيتنا التحتية سيؤدي لانهيار إمدادات الطاقة بالمنطقة

إسطنبول/ الأناضول

حذر مستشار المرشد الإيراني محمد مخبر، من أن أي هجوم يستهدف البنية التحتية لبلاده سيؤدي إلى "انهيار كامل" لسلسلة إمدادات الطاقة في المنطقة.

وقال مخبر، في منشور عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية الخميس، إن "الهجمات الأخيرة التي شهدتها مدينتا الأهواز وإيرانشهر تأتي امتدادا لمسار بدأ بالهجوم على مدرسة ميناب".

وأضاف أن "الهدف منها تعويض الهزيمة والإذلال في الميدان عبر استهداف المدنيين الأكثر ضعفا وبراءة".

وذكر مخبر، أن استهداف البنية التحتية الإيرانية وإلحاق الضرر بها سيقود إلى تدمير كامل لسلسلة إمدادات الطاقة الإقليمية.

وأكد أن "الاعتداء على أمن إيران والإضرار ببنيتها التحتية هو بمثابة تذكرة باتجاه واحد نحو انهيار كامل لسلسلة إمدادات الطاقة في المنطقة".

يُذكر أن 168 طفلة قُتلن جراء قصف أمريكي إسرائيلي استهدف مدرسة "الشجرة الطيبة" الابتدائية للبنات في مدينة ميناب بمحافظة هرمزغان، في 28 فبراير/ شباط الماضي، وهو اليوم الأول من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي استمرت حتى إعلان وقف إطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.

وفي وقت سابق الخميس، قالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، في بيان، إن قواتها شنت ضربات استهدفت مواقع للدفاع الساحلي وصواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى الإيرانية المتنازع عليها مع الإمارات، خلال موجة استمرت 90 دقيقة.

وتقول "سنتكوم" إن الضربات تهدف لمواصلة "تقويض قدرة إيران على تهديد البحارة الذين يعملون على متن السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز".

وفي المقابل، ترد طهران منذ أيام بقصف ما تقول إنها منشآت عسكرية أمريكية في دول عربية، بينها الكويت والبحرين والأردن، بينما أعلنت بعض هذه الدول أن الهجمات الإيرانية أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وألحقت أضرارا بمنشآت مدنية.

وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت وقفا لإطلاق النار، وبدأتا مفاوضات بوساطة باكستان وقطر لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير الماضي.

غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد، بعدما هاجمت إيران، قبل ذلك بيوم، ثلاث سفن أثناء عبورها مضيق هرمز، بدعوى عدم التزامها بمسار الإبحار الذي حددته، لترد واشنطن بشن هجمات على مواقع داخل إيران.

وتدعم واشنطن مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز في مسار يختلف عن ذلك الذي حددته إيران، وهو ما ترفضه طهران، مؤكدة أنها تستهدف أي سفينة لا تنسق معها قبل عبور المضيق الاستراتيجي لإمدادات الطاقة العالمية.