إيران: أي تدخل أمريكي بإخلال النظام بمضيق هرمز سيقابل برد حازم في بيان قيادة مقر "خاتم الأنبياء" المركزي التابعة للقوات المسلحة الإيرانية

إسطنبول / الأناضول

حذّرت القوات المسلحة الإيرانية الخميس، من أي تدخل أمريكي في النظام العام لمضيق هرمز، معتبرةً أن أي إجراء بهذا الاتجاه يُعد تهديدًا للسيادة الوطنية "سيُواجَه برد حازم".

جاء ذلك في بيان لقيادة مقر "خاتم الأنبياء" نشرته وكالة "فارس" الإيرانية، عقب اجتماع أمني نظمته القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في العاصمة البحرينية المنامة، بمشاركة مسؤولين عسكريين من 11 دولة في المنطقة.

وأكد البيان أن مضيق هرمز يقع ضمن نطاق السيادة الإيرانية، وأن الحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر المائي الاستراتيجي يمثل "خطًا أحمر" بالنسبة للقوات المسلحة الإيرانية.

وقال: "أي تدخل أمريكي في شؤون الأمن أو أي خطوة من شأنها الإخلال بالنظام في المضيق ستُعد تهديدًا للسيادة الوطنية الإيرانية، وستُقابل برد حازم".

وأضاف أن استمرار وجود الطائرات الحربية الأمريكية المأهولة وغير المأهولة فوق مضيق هرمز من شأنه أن يُعرّض الأمن الإقليمي للخطر.

وأشار البيان إلى أن جميع ناقلات النفط والسفن التجارية ملزمة باستخدام المسارات التي تحددها إيران لعبور مضيق هرمز بأمان.

وحذّر من أن "مخالفة تلك المسارات أو انتهاك بروتوكولات الملاحة سيُقابل برد فوري وحازم من القوات المسلحة، بما قد يعرض سلامة السفن المخالفة للخطر".

وأردف: "لن تحجم إيران عن اتخاذ أي إجراء تراه ضروريًا لحماية حقوقها السيادية في مضيق هرمز، والتصدي لأي انتهاك أو اعتداء قد يرتكبه الجيش الأمريكي أو الجهات الداعمة له".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت "سنتكوم" عقد حوار أمني إقليمي في البحرين، بمشاركة قادة عسكريين من الولايات المتحدة و11 دولة عربية، بينها سوريا ولبنان للمرة الأولى، لبحث تعزيز التعاون الدفاعي وضمان التدفق الحر للتجارة عبر مضيق هرمز.

وناقش المجتمعون البيئة الأمنية الإقليمية الراهنة، وفرص تعزيز التعاون الدفاعي في المنطقة، مؤكدين التزامهم المشترك بضمان التدفق الحر لحركة التجارة عبر مضيق هرمز.

ويأتي الحوار في وقت تواصل فيه واشنطن وطهران مفاوضات بشأن اتفاق نهائي يشمل الملف النووي، عقب مذكرة تفاهم أُبرمت في يونيو/حزيران، وتضمنت وقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية.

وتطالب دول عربية وخليجية بأن يتضمن أي اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن الشواغل الأمنية العربية، والتأكيد على احترام سيادة الدول، في ظل ما وصفته بتصاعد التهديدات الإقليمية بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران أواخر فبراير/شباط.