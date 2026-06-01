إيران: أي انتهاك للهدنة بلبنان هو خرق لها بجميع الجبهات

إسطنبول/ الأناضول

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة يشمل جميع الجبهات بما فيها لبنان، وشدد على أن أي انتهاك في إحدى الجبهات يُعد انتهاكا كاملا للاتفاق.

جاء ذلك في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الاثنين، عقب إصدار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليمات بشن غارات جوية على الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأوضح عراقجي أن وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة "وقف إطلاق نار حاسم يشمل جميع الجبهات بما فيها لبنان".

وأضاف: "أي خرق لوقف إطلاق النار في أي جبهة يعني خرقه في جميع الجبهات، والولايات المتحدة وإسرائيل تتحملان مسؤولية نتائج أي انتهاك".

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، في بيان مشترك، أنهما أمرا الجيش بمهاجمة الضاحية الجنوبية.

يأتي ذلك برغم تمديد الهدنة السارية منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل، وعشية جولة مفاوضات جديدة بين بيروت وتل أبيب في واشنطن برعاية أمريكية.

والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع طهران، مع بقاء الترتيبات النهائية قيد الاستكمال مع إيران ودول في الشرق الأوسط، على أن يتضمن الاتفاق إعادة فتح مضيق هرمز ضمن بنود أخرى.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وما قالت إنه "مصالح أمريكية" في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان.