إيران: أولويتنا بالمحادثات مع واشنطن إنهاء الحرب ووقف القرصنة البحرية متحدث الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال إن تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة بوساطة باكستان لا يزال مستمرا..

أنقرة / الأناضول

قال متحدث وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الجمعة، إن تركيز بلاده الأساسي في المحادثات مع الولايات المتحدة يتمثل في إنهاء الحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، ووقف "القرصنة البحرية" ضد السفن الإيرانية.

وأوضح بقائي، في تصريحات للتلفزيون الإيراني الرسمي، أن تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة بوساطة باكستان لا يزال مستمرا، مؤكدا أن طهران تركز على إنهاء الحرب وتحقيق مطالبها المعلنة.

وقال: "إن التركيز الرئيسي لطهران ينصب على إنهاء الحرب في جميع الجبهات، بما فيها لبنان، والإفراج عن الأصول المجمدة، ووقف أعمال التحرش والقرصنة البحرية ضد السفن الإيرانية".

وأضاف أن وجود وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في طهران يهدف إلى تسهيل تبادل الرسائل وتقديم توضيحات إضافية بشأن النصوص المتبادلة بين الطرفين.

وأشار بقائي إلى أن إيران تواصل مسار التفاوض "بجدية وحسن نية" رغم "السجل السلبي للطرف الآخر خلال العام ونصف العام الماضيين"، مؤكدا في الوقت نفسه وجود "شكوك قوية ومنطقية" تجاه نوايا واشنطن.

واعتبر أن التدخلات الأمريكية ضد السفن الإيرانية في الخليج ومضيق هرمز، تسببت في توترات وأثرت على سلاسل إمداد الطاقة والوقود عالميا، داعيا المجتمع الدولي إلى الضغط على واشنطن لوقف "القرصنة البحرية" والانتهاكات للقوانين الدولية.

وبشأن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجمات ضد إيران، قال بقائي إن "مثل هذه التهديدات لن تؤثر على قرارات وسياسات إيران على المستوى الاستراتيجي، لأن تركيز طهران ينصب فقط على أهدافها ومصالحها الوطنية".

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/شباط الماضي، حربا على إيران، خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، فيما شنت إيران هجمات على إسرائيل ودول عربية، خلّفت قتلى أمريكيين وإسرائيليين، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وردت إيران بإغلاق مضيق هرمز ومنع مرور السفن إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل/نيسان الماضي، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وتفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها تلك الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، وذلك على خلفية تعثر المفاوضات مع طهران بوساطة باكستانية.