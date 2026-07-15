إيران.. أنباء عن هجوم أمريكي يستهدف الأهواز وانفجارات في بندر عباس

طهران / الأناضول

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "ارنا" بأن الولايات المتحدة شنت هجوماً على مدينة الأهواز التابعة لمحافظة خوزستان، الواقعة جنوب غربي إيران على الخليج العربي.

ونقلت "ارنا" عن نائب محافظ خوزستان، ولي الله حياتي، تصريحات حول الهجوم حيث، أوضح فيها أن الولايات المتحدة استهدفت عدة مواقع في مدينة الأهواز.

وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أيضاً بوقوع ثلاثة انفجارات شرقي مدينة بندر عباس التابعة لمحافظة هرمزغان.

ولم تُنشر حتى الآن أي معلومات بشأن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح جراء هذه الهجمات.

وتشهد منطقة مضيق هرمز توترات أمنية على خلفية الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط 2026.

وكانت واشنطن وطهران قد وقعتا، في يونيو/ حزيران الماضي، مذكرة تفاهم شملت وقفا لإطلاق النار، عقب وساطة قطرية وباكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء العمل بوقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد.