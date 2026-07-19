وزارة الصحة الإيرانية قالت إن الهجمات أسفرت أيضا عن إصابة أكثر من 517 شخصا، بينهم نساء وأطفال..

إيران: أكثر من 50 قتيلا جراء الهجمات الأمريكية منذ 27 يونيو وزارة الصحة الإيرانية قالت إن الهجمات أسفرت أيضا عن إصابة أكثر من 517 شخصا، بينهم نساء وأطفال..

طهران/ الأناضول

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الأحد، مقتل أكثر من 50 شخصا وإصابة ما يزيد على 517 آخرين جراء الهجمات الأمريكية على البلاد منذ 27 يونيو/ حزيران الماضي.

جاء ذلك في تدوينة للمتحدث باسم الوزارة حسين كرمانبور عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وقال كرمانبور إن أكثر من 50 شخصا قتلوا في الهجمات الأمريكية منذ 27 يونيو، فيما أصيب أكثر من 517 آخرين، بينهم نساء وأطفال.

وأضاف أن بعض المصابين ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات، بينما غادر 468 شخصا بعد استكمال علاجهم.

وكان كرمانبور أعلن السبت أن الهجمات الأمريكية منذ 27 يونيو أسفرت عن مقتل 50 شخصا وإصابة أكثر من 500 آخرين، بينهم نساء وأطفال.

وفي 18 يونيو/ حزيران 2026، وقّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت وقف العمليات العسكرية وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء الاتفاق المؤقت عقب استهداف إيران 3 سفن في مضيق هرمز، لتستأنف واشنطن ضرباتها داخل إيران، وسط ردود إيرانية متصاعدة.

وتطالب واشنطن بضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز، فيما تتمسك طهران بفرض آلية لتنظيم عبور السفن عبر الممر الاستراتيجي، ما فاقم المخاوف من تعطل صادرات النفط والغاز من المنطقة.