إيران: أعددنا أنفسنا لأسوأ السيناريوهات خلال العامين المقبلين بحسب النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف

طهران/ الأناضول

قال النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف، إن بلاده أعدّت نفسها لـ"أسوأ السيناريوهات" التي قد تواجهها خلال العامين المقبلين.

وذكرت وكالة "فارس" شبه الرسمية، أن عارف أدلى بتصريحات حول استعدادات بلاده لمواجهة مختلف السيناريوهات المحتملة.

وأشار عارف، إلى أنه بفضل انسجام المواطنين واستقرار الأسواق في الوقت الراهن، لا توجد أي مشكلات في توفير السلع.

وقال: "لقد وضعت الحكومة الخطط اللازمة لمواجهة جميع السيناريوهات السيئة المحتملة خلال العامين المقبلين، وسيظل الحفاظ على راحة المواطنين واستقرارهم الهدفَ الأساسي".

وفي 28 فبراير/شباط الماضي بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران، أسفر، بحسب طهران، عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص، فيما ردت إيران بهجمات قالت إنها أوقعت قتلى من الأمريكيين والإسرائيليين.