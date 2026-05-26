إيران: أسقطنا مسيرة أمريكية انتهكت مجالنا الجوي فوق الخليج

أنقرة / الأناضول

أعلنت إيران الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9 ريبر" انتهكت مجالها الجوي فوق منطقة الخليج.

وبحسب بيان صادر عن الحرس الثوري تم رصد وإسقاط مسيرة من طراز "إم كيو-9" بعد عمليات استخباراتية ومتابعة نفذتها وحدات الدفاع الجوي الإيرانية.

وأشار البيان إلى فتح النار على مسيرة أخرى من طراز" آر كيو-4" ومقاتلة من طراز "اف-35"، ما أجبرهما على الانسحاب ومغادرة المجال الجوي.

وأضاف: "يحذر الحرس الثوري الإيراني من أي انتهاك لوقف إطلاق النار من قبل الجيش الأمريكي المعتدي، ويعتبر حق الرد مشروعا وحتميا".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بمقتل عدة أشخاص، بغارة أمريكية إسرائيلية استهدفت سفنا إيرانية جنوب جزيرة لارك بمضيق هرمز.

والأحد، أورد موقع "إكسيوس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، ادعاءات تفيد بأن واشنطن وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز، والسماح لطهران ببيع النفط، واستئناف المفاوضات لتقييد البرنامج النووي الإيراني.

والسبت أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع طهران، في انتظار استكمال ترتيباته النهائية مع إيران ودول شرق أوسطية، على أن يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز ضمن بنود أخرى.

فيما قال متحدث الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن مواقف طهران وواشنطن باتت "أكثر تقاربا"، لكن "ما تزال هناك مسائل خلافية، ونعمل على استكمال مذكرة التفاهم".

أما الوساطة الباكستانية فأعلنت في بيان للجيش عقب مباحثات أجراها قائده عاصم منير في طهران، عن إحراز "تقدم مبشر" نحو التوصل إلى "تفاهم نهائي" بين الولايات المتحدة وإيران.​​​​​

وتقود باكستان وساطة بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير/ شباط بهجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان.

كما نفذت طهران هجمات ضد ما قالت إنها قواعد ومصالح أمريكية في دول عربية، بينها الأردن وسلطنة عمان، وأسفر بعضها عن قتلى وجرحى عربا وأضر بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.

