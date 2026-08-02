كانت تقل 271 راكبا وأفرادا من الطاقم، وتم إنقاذ 225 منهم

إندونيسيا.. 5 قتلى و41 مفقودا إثر حريق عبّارة كانت تقل 271 راكبا وأفرادا من الطاقم، وتم إنقاذ 225 منهم

إسطنبول/ الأناضول

لقي 5 أشخاص مصرعهم وفُقد 41 آخرون، الأحد، إثر اندلاع حريق بعبّارة قبالة جزيرة مادورا الإندونيسية، وفق إعلام محلي.

وكانت العبّارة متجهة من مدينة سورابايا في مقاطعة جاوة الشرقية إلى مدينة ماكاسار في سولاويسي الجنوبية، وعلى متنها 271 راكبا وأفرادا من الطاقم.

وأعلنت السلطات إنقاذ 225 شخصا، فيما تواصل فرق البحث والإنقاذ عملياتها للعثور على المفقودين.

وذكرت صحيفة "جاكرتا غلوب" الناطقة بالإنجليزية أن فرق الإنقاذ أخلت ركابا من العبّارة، بينهم أشخاص قفزوا إلى البحر هربا من النيران.

وقال رئيس مكتب البحث والإنقاذ في سورابايا نانانغ سيغيت إن عددا من السفن القريبة انضم إلى عملية الإنقاذ.

وأضاف أن العبّارة كانت على بعد نحو 19 ميلا بحريا من جزيرة "بوروان سابودي"، وهي أقرب نقطة برية إلى موقع الحادث.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي تصاعد دخان أسود كثيف من الطوابق العلوية للعبّارة، فيما امتدت النيران إلى أجزاء منها.

كما أظهرت المقاطع تجمع ركاب يرتدون سترات النجاة على أحد جانبي العبّارة.