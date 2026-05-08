إندونيسيا.. مصرع 3 متسلقي جبال وفقدان 10 إثر ثوران بركان اثنان من المتوفين يحملان الجنسية السنغافورية والثالث اندونيسي

أنقرة / الأناضول

لقي ثلاثة متسلقي جبال مصرعهم وفُقد الاتصال بـ 10 آخرين جراء ثوران بركان دوكونو في إندونيسيا صباح الجمعة أثناء صعودهم الجبل.

وذكرت قناة "نيوز آسيا" (مقرها سنغافورة) أن بركان دوكونو الواقع في منطقة مالوكو الشمالية بدأ نشاطه مطلقا سحبا من الرماد البركاني إلى ارتفاع بلغ نحو 10 كيلومترات.

وفي تلك الأثناء، لقي ثلاثة من المتسلقين الذين كانوا على الجبل مصرعهم، فيما لا يزال مصير 10 آخرين مجهولا حتى ظهر الجمعة.

ويحمل اثنان من المتوفين الجنسية السنغافورية، والثالث يحمل الجنسية الإندونيسية.

ويُعد بركان دوكونو الواقع في جزيرة هالماهيرا الإندونيسية من بين ثلاثة براكين في الجزيرة، ويشهد نشاطا متقطعا منذ العام 1933.

وكان البركان قد ثار آخر مرة في 6 أبريل/ نيسان، وتمكن متسلقون موجودون في المنطقة حينها من النجاة دون إصابات.

وتقع إندونيسيا بمنطقة "حلقة النار في المحيط الهادئ" المعروفة بالنشاط زلزالي وبركاني، وتضم نحو 130 بركانا نشطا.

