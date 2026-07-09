إندونيسيا.. انطلاق فعاليات معرض الحلال 2026

أنقرة / الأناضول

انطلقت في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، الخميس، فعاليات معرض الحلال 2026 الذي تنظمه لأول مرة منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي "D-8".

وأفاد بيان صادر عن المنظمة أن المعرض، بعنوان "حلال إكسبو 2026 – إندونيسيا"، افتتح رسميًا بمشاركة مسؤولين ودبلوماسيين وممثلين عن الدول الأعضاء.

ويُعقد المعرض على مدى خمسة أيام تحت شعار "تعزيز اقتصاد الحلال في دول D-8 عبر التعاون الدولي"، ويجمع وزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال.

وأكد الأمين العام للمنظمة السفير سهيل محمود، في كلمة مصورة، أن إندونيسيا تؤدي دورًا رائدًا في تطوير اقتصاد الحلال، مرحبًا بمقترح تحويل المعرض إلى فعالية سنوية.

وأشار محمود إلى أن الدول الثماني يمثل تعداد سكانها أكثر من 1.28 مليار نسمة، ويزيد ناتجها المحلي الإجمالي عن 5 تريليونات دولار.



وأوضح أن اقتصادات الدول ذات الأغلبية المسلمة ما تزال تمتلك حصة محدودة في سلاسل القيمة العالمية لقطاع الحلال.

واقترح محمود إطلاق ممر تجاري حلال للدول الأعضاء، وسوق رقمية للحلال، ومنصة استثمار مشتركة، إلى جانب مشاريع تعاون في مجالات البحث والابتكار والتقنيات الحيوية والغذائية.

ويتضمن المعرض معارض دولية، ومنتديات استثمارية، وجلسات أعمال وحوارات متخصصة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

وتضم المنظمة في عضويتها التأسيسية كل من تركيا، بنغلاديش، مصر، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا وباكستان، ما يجعلها إطارًا يجمع أبرز اقتصادات العالم الإسلامي.

وتهدف المنظمة إلى تعزيز مكانة الدول الأعضاء في الاقتصاد العالمي، وخلق فرص جديدة في العلاقات التجارية، وزيادة مشاركتها في آليات صنع القرار الدولية، فضلًا عن دعم تطوير مصادر الطاقة البديلة والمتجددة.