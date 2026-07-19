موقع "واللا" العبري نقل عن مصدر بسلاح الجو الإسرائيلي قوله إن الجيش الأمريكي يعتزم نشر 100 طائرة تزود بالوقود في القواعد العسكرية الإسرائيلية وفي مطار رامون

إعلام: 14 طائرة أمريكية إضافية للتزود بالوقود وصلت إسرائيل موقع "واللا" العبري نقل عن مصدر بسلاح الجو الإسرائيلي قوله إن الجيش الأمريكي يعتزم نشر 100 طائرة تزود بالوقود في القواعد العسكرية الإسرائيلية وفي مطار رامون

إسطنبول/ خالد يوسف/ الأناضول

أفاد موقع إخباري عبري، الأحد، بوصول 14 طائرة أمريكية إضافية للتزود بالوقود إلى إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع، على خلفية المواجهة العسكرية الراهنة بين الولايات المتحدة وإيران.

ونقل موقع "واللا" عن مصدر في سلاح الجو الإسرائيلي، لم يسمه، قوله إن الجيش الأمريكي يعتزم نشر 100 طائرة للتزود بالوقود في القواعد العسكرية الإسرائيلية ومطار رامون جنوب البلاد.

وأضاف: "إذا كثف الأمريكيون هجماتهم ضد إيران، فسيستدعي ذلك نشر مزيد من طائرات التزود بالوقود الأمريكية في إسرائيل".

وتابع: "في هذه الحالة، قد تهبط هذه الطائرات في مطار بن غوريون قرب مدينة تل أبيب".

وأردف أن 14 طائرة أمريكية إضافية للتزود بالوقود وصلت بالفعل إلى إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبلغ عدد طائرات التزود بالوقود الأمريكية المتوقفة في مطار بن غوريون 33 طائرة، ما أثار تحذيرات إسرائيلية من اضطراب الرحلات المدنية خلال موسم السفر الصيفي.

ولا يوجد تقدير رسمي إسرائيلي معلن بشأن إجمالي عدد طائرات التزود بالوقود الأمريكية الموجودة حاليا في إسرائيل.

والسبت، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت إسرائيل بخطط لتعديل الانتشار العسكري الأمريكي في المنطقة.

وتشمل الخطط، وفق الهيئة، إرسال مزيد من طائرات التزود بالوقود إلى إسرائيل، وقد وصل بعضها بالفعل إلى قاعدة "عوفدا" الجوية جنوب البلاد، فيما ينتظر وصول طائرات أخرى إلى قواعد إضافية.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عدوانا على إيران، ما أسفر عن أكثر من 3 آلاف قتيل، بحسب طهران التي ردت بهجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، ثم سادت فترة تهدئة.

وحتى اليوم، لم تشارك إسرائيل علنا في مواجهة راهنة بين واشنطن وطهران دخلت أسبوعها الثاني، إذ أعلن ترامب، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار الذي نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة في 18 يونيو/ حزيران الماضي.

وجاء إعلان ترامب عقب استهداف إيران ثلاث سفن تجارية في مضيق هرمز، إذ تصر طهران على فرض آلية لتنظيم عبور السفن عبر الممر الاستراتيجي، بينما تطالب واشنطن بضمان حرية الملاحة وأمنها في المضيق.

وتسبب التصعيد في اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز وتهديد حركة الطيران وإمدادات الطاقة، وسط إغلاقات متقطعة للمجالات الجوية وتحذيرات من استهداف منشآت ومصالح أمريكية خارج الشرق الأوسط.