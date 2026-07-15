إعلام يوناني: التعاون في الصناعات الدفاعية بين تركيا ومصر يقلق أثينا

أثينا/ الأناضول

ذكرت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية أن التقارب الذي شهدته العلاقات الدفاعية بين تركيا ومصر خلال الفترة الأخيرة يثير قلقًا في اليونان.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير بعنوان "تركيا ومصر أقرب في مجال الدفاع"، أن رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون التقى، في 13 يوليو/تموز الجاري، وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري أشرف سالم زاهر.

وتطرقت إلى خطاب النوايا الذي وقعه الجانبان، والذي من شأنه رسم إطار للتعاون في مجال الصناعات الدفاعية.

ولفتت إلى أن الوزير المصري أجرى أيضًا سلسلة لقاءات في تركيا تناولت التعاون في الصناعات الدفاعية، مضيفة أن القاهرة تسعى إلى أن تصبح مركزًا لإنتاج الطائرات المسيّرة التركية، التي تُعد من أبرز صادرات الصناعات الدفاعية التركية.

وأضافت أن تركيا ومصر نفذتا مناورات عسكرية مشتركة شاركت فيها القوات الجوية والبحرية والبرية، مشيرة إلى أهمية الاجتماع الرباعي الذي استضافته مصر بمشاركة تركيا والسعودية وباكستان، والذي شهد توافقًا بين أنقرة والقاهرة بشأن عدد من الملفات، وفي مقدمتها الملف الليبي.

وقالت الصحيفة: "التقارب بين تركيا ومصر لا يشكل تهديدًا مباشرًا للمصالح اليونانية في الوقت الراهن، لكنه يمثل عاملًا يثير مزيدًا من القلق في ظل الاضطرابات التي تشهدها التوازنات الجيوسياسية في المنطقة."

والاثنين، بحث رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون مع وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري أشرف سالم زاهر فرص التعاون في مجال الصناعات الدفاعية وسبل تطوير القدرات المشتركة بين البلدين، ووقع الجانبان خطاب نوايا يحدد إطار التعاون بينهما خلال المرحلة المقبلة.

كما وقّع البلدان، في ختام المباحثات التي جرت في أنقرة بين وزير الدفاع التركي يشار غولر ونظيره المصري، خطاب نوايا للتعاون الثنائي في المجال الدفاعي.

وكان الجيش المصري أعلن، الأحد، أن وزير الدفاع أشرف سالم زاهر غادر إلى تركيا على رأس وفد عسكري لإجراء مباحثات بشأن تعزيز آفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة في البلدين في عدد من المجالات، دون تحديد مدة الزيارة، وذلك في ظل تصاعد التعاون المصري التركي على مختلف الأصعدة.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أجرت القوات الجوية التركية والمصرية مناورات عسكرية مشتركة استضافتها مصر.