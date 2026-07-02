إعلام يوناني: إسرائيل منزعجة من تنامي دور تركيا في الناتو

أثينا / الأناضول

قالت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية إن احتمالية تنامي دور تركيا داخل حلف شمال الأطلسي "الناتو" خلال قمته المقررة بالعاصمة أنقرة في 7 و8 يوليو/ تموز الجاري، تثير انزعاجا في إسرائيل.

وذكرت الصحيفة في تقرير نشرته الخميس، أن تصرفات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الأيام الأخيرة تعكس انزعاج إسرائيل من احتمال تزايد دور تركيا داخل الناتو عقب القمة المرتقبة في أنقرة.

واعتبرت أن اعتراف الحكومة الإسرائيلية الأسبوع الماضي بالمزاعم الأرمنية بشأن أحداث العام 1915 جاء نتيجة لهذا الانزعاج.

وكانت الحكومة الإسرائيلية أقرت الأحد الماضي، الاعتراف بمزاعم الأرمن المتعلقة بأحداث عام 1915 على أنها "إبادة جماعية".

وأضافت الصحيفة أن تصريحات نتنياهو التي قال فيها: "لا يمر يوم دون أن يرغب (الرئيس التركي رجب طيب أردوغان) في تدمير إسرائيل"، لا تتوافق مع الواقع.

وتابعت: "لم يتحدث أردوغان مطلقا عن تدمير إسرائيل، لكنه، بوصفه زعيم الدولة المسلمة الوحيدة العضو في حلف الناتو، وجه انتقادات شديدة للتجاوزات الإسرائيلية في غزة".

من جهة أخرى، لفتت الصحيفة إلى أن اليهود الذين طُردوا من إسبانيا الكاثوليكية عام 1492 وجدوا ملاذا في الدولة العثمانية.



وأردفت: "حتى في تركيا ذات التوجه القومي، لم يوجد قط عداء للسامية كما هو الحال في أوروبا المسيحية".

