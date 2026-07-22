فيما لا يزال 9 أشخاص في عداد المفقودين منذ نهاية الأسبوع الماضي

إعلام هندي: مصرع 26 شخصا بسبب الأمطار الغزيرة في جامو وكشمير فيما لا يزال 9 أشخاص في عداد المفقودين منذ نهاية الأسبوع الماضي

أنقرة/ الأناضول

أفادت صحيفة هندية، الأربعاء، بأن حصيلة ضحايا الكوارث والحوادث الناجمة عن الأمطار الغزيرة في إقليم جامو وكشمير الخاضع للإدارة الهندية، بلغت منذ نهاية الأسبوع الماضي، 26 قتيلًا.

وذكرت صحيفة "ذا نيو إنديان إكسبريس"، نقلًا عن مسؤولين، أن الأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة، منذ نهاية الأسبوع الماضي، أسفرت عن مصرع 26 شخصا، فيما لا يزال 9 أشخاص في عداد المفقودين.

وأوضح المسؤولون أن الأمطار الغزيرة تسببت في أضرار بالمباني والطرق، كما أدت فيضانات الأنهار إلى غمر العديد من المناطق السكنية بالمياه.

من جانبها، حذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار هطول الأمطار الغزيرة في بعض مناطق جامو وكشمير، منبهة إلى خطر وقوع سيول مفاجئة وانهيارات أرضية خلال الساعات 24 إلى 48 المقبلة.