وفق صحيفة يديعوت أحرونوت، فيما قالت هيئة البث إن رئيس وزراء إسرائيل أجرى مشاورات أمنية حتى الفجر، دون معلومات عن المشاركين ولا جدول الأعمال والنتائج..

إعلام: نتنياهو يلغي مجددا اجتماع "الكابينت" دون إبداء أسباب وفق صحيفة يديعوت أحرونوت، فيما قالت هيئة البث إن رئيس وزراء إسرائيل أجرى مشاورات أمنية حتى الفجر، دون معلومات عن المشاركين ولا جدول الأعمال والنتائج..

القدس/ الأناضول

ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجددا اجتماعا للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية "الكابينت" دون إبداء أسباب.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، الاثنين: "تم إلغاء اجتماع الكابينت، ​​الذي جرى تأجيله من أمس إلى مساء اليوم. ولم يتم تقديم أي تفسير للوزراء".

وكان من المرتقب أن يبحث "الكابينت" احتمال استئناف حرب الإبادة الجماعية التي بدأتها إسرائيل بقطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 واستمرت عامين.

ولم تصدر على الفور إفادة من مكتب نتنياهو في هذا الشأن.

فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن نتنياهو ترأس جلسة مشاورات أمنية استمرت حتى ساعات الفجر، دون توضيح المشاركين ولا جدول الأعمال والنتائج.

وأضافت الهيئة (رسمية) أنه على ضوء ذلك ألغت المحكمة المركزية في تل أبيب، بطلب من دفاع رئيس الوزراء، جلسة كانت مقررة الاثنين ضمن محاكمة نتنياهو بتهم فساد.

ونتنياهو مطلوب أيضا منذ عام 2024 للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتواصل إسرائيل حرب الإبادة على غزة وعدوانا على لبنان، في خرق لاتفاقي وقف إطلاق النار الساريين منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول و17 أبريل/ نيسان الماضيين على الترتيب.

كما تتأهب لاحتمال انهيار الهدنة السارية بين الولايات المتحدة وإيران منذ 8 أبريل واستئناف الحرب التي بدأتها تل أبيب وواشنطن على طهران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في لبنان وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، المنصوص عليها في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.