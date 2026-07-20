القناة 12 قالت إن تلك التقديرات طُرحت خلال مناقشات خطة الطوارئ بالمطار ضمن تحذيرات من خسائر تشغيلية ومالية مترتبة على تخصيص مساحات إضافية لطائرات التزود بالوقود الأمريكية في المطار...

إعلام عبري: 7 طائرات وقود أمريكية تلغي 5 آلاف تذكرة يوميا بمطار بن غوريون القناة 12 قالت إن تلك التقديرات طُرحت خلال مناقشات خطة الطوارئ بالمطار ضمن تحذيرات من خسائر تشغيلية ومالية مترتبة على تخصيص مساحات إضافية لطائرات التزود بالوقود الأمريكية في المطار...

إسطنبول/ خالد يوسف / الأناضول



ذكرت القناة 12 العبرية، الاثنين، أن إضافة 7 طائرات أمريكية للتزود بالوقود في مطار بن غوريون قرب تل أبيب، ستؤدي إلى إلغاء نحو 5 آلاف تذكرة سفر يوميا، في ظل استعدادات مرتبطة بتعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.

وقالت القناة إن تقديرات طُرحت خلال مناقشات خطة الطوارئ في مطار بن غوريون، أوضحت أن إضافة 7 طائرات أمريكية للتزود بالوقود في مطار بن غوريون، ستؤدي إلى إلغاء نحو 5 آلاف تذكرة سفر يوميا.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي ضمن تحذيرات من خسائر تشغيلية ومالية قد تترتب على تخصيص مساحات إضافية للطائرات العسكرية الأمريكية في المطار.

والأحد، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن واشنطن أبلغت تل أبيب نيتها تصعيد هجماتها ضد إيران خلال الأيام القليلة المقبلة.

وذكرت الهيئة أن الولايات المتحدة نقلت مؤخرا معدات وذخائر إضافية إلى إسرائيل لدعم الطائرات الحربية الأمريكية.

وأضافت أن أكثر من 10 طائرات للتزود بالوقود وصلت إلى إسرائيل قادمة من أوروبا ومن قاعدة "العديد" في قطر، في إطار الاستعداد لاحتمال تعرض مصالح أمريكية لهجمات إيرانية.

ويأتي ذلك في وقت تحدثت فيه وسائل إعلام إسرائيلية عن وصول مزيد من طائرات التزود بالوقود الأمريكية إلى إسرائيل، ضمن استعدادات لمواجهة احتمالات تصعيد أمني ضد إيران.

كما نقل موقع "واللا" العبري عن مصدر في سلاح الجو الإسرائيلي، لم يسمه، قوله إن الجيش الأمريكي يعتزم نشر نحو 100 طائرة للتزود بالوقود في قواعد عسكرية إسرائيلية ومطار رامون جنوبي إسرائيل.

وأضاف المصدر أنه في حال توسعت العمليات الأمريكية ضد إيران، فقد يتطلب ذلك نشر مزيد من طائرات التزود بالوقود داخل إسرائيل، بما في ذلك في مطار بن غوريون.

وأشار الموقع إلى أن 14 طائرة أمريكية إضافية للتزود بالوقود وصلت بالفعل إلى إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ولفتت هيئة البث الإسرائيلية، قبل أيام، إلى أن "الولايات المتحدة بدأت إعادة طائرات التزود بالوقود، التي سبق أن نُقلت إلى أوروبا، إلى الشرق الأوسط وإسرائيل، على خلفية تجدد المواجهة العسكرية مع إيران".

وأشارت إلى أنه تم رفع القيود المفروضة على هبوط طائرات التزود بالوقود العسكرية الأمريكية في مطار بن غوريون عقب احتجاج أمريكي على تلك القيود.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت"، نشأت الأزمة بعد تجميد خطة لإخلاء أماكن لطائرات التزود بالوقود الأمريكية في مطار بن غوريون بهدف تخصيص مساحات إضافية للطائرات المدنية خلال ذروة موسم السفر الصيفي.

وفي 28 فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عدوانا على إيران أسفر عن أكثر من 3 آلاف قتيل، بحسب طهران التي ردت بهجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، ثم سادت فترة تهدئة.

وإلى غاية مساء الأحد، لم تشارك إسرائيل علنا في مواجهة راهنة بين واشنطن وطهران دخلت أسبوعها الثاني، إذ أعلن الرئيس دونالد ترامب، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار الذي نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة في 18 يونيو/ حزيران الماضي.

وجاء إعلان ترامب عقب استهداف إيران ثلاث سفن تجارية في مضيق هرمز، إذ تصر طهران على فرض آلية لتنظيم عبور السفن عبر الممر الاستراتيجي، بينما تطالب واشنطن بضمان حرية الملاحة وأمنها في المضيق.