إعلام عبري: نتنياهو يعتزم رفض مطالب أمريكية بالانسحاب من 3 جبهات

إسطنبول / خالد يوسف / الأناضول

أفادت القناة "13" العبرية، الأحد، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ وزراء حكومته اعتزامه رفض مطالب أمريكية بالانسحاب من مناطق تحتلها إسرائيل في قطاع غزة وسوريا ولبنان، قبيل لقائه المرتقب بالرئيس دونالد ترامب.

وكان ترامب قد طالب نتنياهو، خلال اتصال هاتفي في يوليو/ تموز الجاري، ببدء سحب القوات الإسرائيلية من سوريا ولبنان، محذرا من أن استمرار وجودها قد يؤدي إلى تصعيد إقليمي، وفق تقرير نقل عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين.

وفي غزة، تنص خطة ترامب التي اعتمدها مجلس الأمن على انسحاب مرحلي للجيش الإسرائيلي، يرتبط بانتشار قوة الاستقرار الدولية والتقدم في نزع السلاح، بينما لا تزال إسرائيل تسيطر على 70 بالمئة من مساحة القطاع.

ونقلت القناة عن نتنياهو قوله خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، عشية توجهه إلى واشنطن: "الأمريكيون يطالبونني بسلسلة من الانسحابات من غزة وسوريا ولبنان، وسأقف وأقول لهم لا".

كما نقلت عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن نتنياهو أكد لوزرائه اعتزامه معارضة المطالب الأمريكية خلال مباحثاته في واشنطن.

ومن المقرر أن يتوجه نتنياهو إلى واشنطن، الاثنين، على أن يلتقي ترامب في البيت الأبيض، الثلاثاء، وفق مكتبه.

وتواصل إسرائيل عدوانها على فلسطين ولبنان وسوريا، وتحتل أراضي في البلدان الثلاثة، بينها مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب بين عامي 2023 و2024، إضافة إلى أراض فلسطينية وسورية ترفض الانسحاب منها.

كما تواصل عملياتها العسكرية داخل تلك الأراضي، بما يشمل توغلات وقصفا واعتداءات متكررة، فيما تعرقل إقامة دولة فلسطينية وفق قرارات الأمم المتحدة.