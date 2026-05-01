إعلام عبري: مقترح إسرائيلي بتطوير مستوطنة "بدوئيل" بمليون دولار

القدس/الأناضول



قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الجمعة، إن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر يعتزم تقديم مقترحا للحكومة، ينص على استثمار مليون دولار لتطوير مستوطنة "بدوئيل" شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الصحيفة الخاصة، إن ساعر سيقدم إلى الحكومة اقتراحا لاستثمار 3 ملايين شيكل (مليون دولار) من ميزانية وزارة الخارجية، لتطوير موقع سياحي معروف باسم "شرفة الدولة" في مستوطنة بدوئيل، دون تحديد موعد تقديم الاقتراح، لكن الحكومة تجتمع كل يوم أحد.

ونقلت الصحيفة عن وزارة الخارجية، قولها إن "الاستثمار سيتم عن طريق تحويل من الميزانية إلى وزارة السياحة، وبالتنسيق بين الوزارتين".

ومستوطنة "بدوئيل" مقامة على أراضي بلدتي كفر الديك ودير بلوط غربي محافظة سلفيت شمالي الضفة.

وشهد الاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية طفرة كبيرة منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو نهاية 2022، وفق معطيات حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية.

ويُقدّر عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية بنحو 750 ألفا، بينهم نحو 250 ألفا في القدس الشرقية، وفق تقديرات فلسطينية، في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية.

ومنذ اندلاع الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعّدت تل أبيب عبر الجيش والمستوطنين من اعتداءاتها في الضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف فلسطيني وإصابة نحو 12 ألفا، إضافة إلى اعتقالات واسعة، وفق بيانات فلسطينية.

