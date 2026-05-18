إعلام عبري: مرشح نتنياهو لرئاسة الموساد قد يتسبب باستقالات في صفوفه "القرار لم يُبنَ على مؤهلاته، بل على ولائه لنتنياهو"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت"..

القدس / الأناضول



رجحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الاثنين، أن يؤدي اختيار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لرومان جوفمان رئيسا لجهاز المخابرات "الموساد"، إلى استقالات في صفوف الجهاز.

وقالت: "اختيار نتنياهو لمدير الموساد قد يُثير استقالات بين كبار المسؤولين".

وأضافت: "يعارض رئيس الموساد المنتهية ولايته، ديفيد بارنياع، علنا تعيين اللواء رومان جوفمان، بينما تستعد الوكالة لحفل تسليم وتسلم في الثاني من يونيو/حزيران المقبل، في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة العليا في الطعون المقدمة ضد الترشيح".

وذكرت أن بارنياع عارض علنا تعيين جوفمان، مصرحا بأنه لا يعتقد أنه مؤهل لهذا المنصب، "ويفتقر للخبرة الاستخباراتية اللازمة لقيادة الجهاز في زمن الحرب".

وقالت: "كان بارنياع قد ضغط لتعيين نائبه، الذي لم يُكشف إلا عن اسمه الأول "أ"، خلفا له، لكن توصيته رُفضت".

واستدركت يستعد الموساد لحفل تسليم وتسلم لمديره الجديد، بغض النظر عن قرار المحكمة العليا المعلق بشأن الطعون المقدمة ضد تعيين اللواء رومان جوفمان.

وقالت: "أصبحت هوية رئيس الموساد الجديد محور النقاش داخل الجهاز، حيث يتابع العاملون عن كثب التقارير والتطورات المتعلقة بالترشيح".

وأضافت: "يُقدّر مسؤولون مُطّلعون على الوضع أنه في حال الموافقة على تعيين جوفمان، فقد يغادر كبار مسؤولي الموساد الجهاز لأسباب عديدة. أولها القلق من أن القرار لم يُبنَ على مؤهلاته، بل على ولائه لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

وتابعت: "كما ينبع الاعتراض على التعيين بشكل رئيسي من حقيقة أن جوفمان لم يسبق له التعامل مع تشغيل أنظمة الاستخبارات".

وينحدر جوفمان من الجيش الإسرائيلي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في "الموساد"، لم تسمه، القول: "لم يشغل (جوفمان) أي منصب يُكسبه الخبرة والعمق اللازمين لإدارة جهاز كالموساد".

وأضاف: "نحن لسنا في فترة ما بين الحربين، بل في خضم حرب، ولا سبيل لمنحه الوقت الكافي للتعلم. إضافةً إلى ذلك، لا يُتقن جوفمان اللغة الإنجليزية، وسيحتاج إلى مترجم".