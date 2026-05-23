إعلام عبري: ترامب سيبحث مع نتنياهو الاتفاق المحتمل مع إيران الليلة

القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

قالت القناة 12 العبرية، السبت، إنه من المتوقع أن يجري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الليلة، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لبحث الاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران.



ونقلت القناة عن مصادر مطلعة في تل أبيب، لم تسمها، قولها إن الاتصال يجري في ظل حراك دبلوماسي مكثف، ومداولات إسرائيلية بشأن مستقبل الحرب، وإمكانية التوصل إلى تفاهمات تنهي التصعيد.

ويأتي الاتصال المرتقب بعد تقارير تحدثت عن اقتراب واشنطن وطهران من مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، وسط خلافات متبقية تتعلق خصوصا بمسألة اليورانيوم المخصب وآليات التنفيذ النهائية.

وفي وقت سابق السبت، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن نتنياهو سيعقد اجتماعا أمنيا مع قادة أحزاب الائتلاف الحكومي الليلة، وسط ترقب لمسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن اتفاق محتمل.

ويأتي ذلك وسط تصريحات للرئيس الأمريكي عن احتمال التوصل إلى اتفاق مع إيران أو اتخاذ قرار عسكري.

وتقود باكستان جهود وساطة بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير/ شباط الماضي، بهجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.