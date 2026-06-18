إعلام باكستاني: تأجيل زيارة شريف إلى سويسرا عقب توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة إلكترونيا..

أنقرة/ الأناضول

أفادت وسائل إعلام باكستانية، الخميس، بأن رئيس الوزراء شهباز شريف قرر تأجيل زيارته المقررة غدا الجمعة إلى سويسرا، وذلك عقب توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن المتحدث باسم رئاسة الوزراء الباكستانية مشرف زيدي قوله إن "الزيارة المقترحة تم تأجيلها لأن مذكرة تفاهم إسلام آباد، تم توقيعها إلكترونيا ودخلت حيز التنفيذ وبدأ تطبيقها فعليا".

وفي 15 يونيو/ حزيران، كان شريف قد أعلن أن مراسم توقيع المذكرة بين الولايات المتحدة وإيران ستُعقد بسويسرا في 19 يونيو.



والأربعاء، أعلن الوسيط الباكستاني توقيع الولايات المتحدة وإيران إلكترونيا "مذكرة تفاهم إسلام أباد" لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران.

ودخلت مذكرة التفاهم حيز التنفيذ فورا، وكخطوة أولى ستعيد إيران فتح مضيق هرمز، فيما سترفع الولايات المتحدة الحصار البحري.

والأحد، أعلنت الولايات المتحدة وإيران وباكستان التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.