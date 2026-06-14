رغم منعه من دخول الأراضي الأمريكية واستبعاده من إدارة مباريات البطولة، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" دون تأكيد فوري من الفيفا

إعلام: الحكم الصومالي عمر عرتن سيحصل على كامل أجره بالمونديال رغم منعه من دخول الأراضي الأمريكية واستبعاده من إدارة مباريات البطولة، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" دون تأكيد فوري من الفيفا

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

ذكرت تقارير إعلامية، أن الحكم الدولي الصومالي عمر عبد القادر عرتن، الذي منع من دخول الولايات المتحدة لإدارة مباريات كأس العالم لكرة القدم 2026، سيحصل على كامل أجره في البطولة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأكدت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، الأحد، أنه على الرغم من أن عرتن لن يشارك في كأس العالم، إلا أن الفيفا التزمت بدفع راتبه.

ولم يصدر عن الفيفا بيان رسمي بهذا الشأن.

ولم يتم الكشف عن قيمة أجره بالكامل، حيث لا يعرف الحكام الأجر الفعلي الذي سيحصلون عليه مقابل التحكيم في كأس العالم، والذي يتم دفعه بعد انتهاء البطولة.

غير أن تقارير سابقة كشفت أن الحكام المختارين لإدارة مباريات البطولة يحصلون على مبالغ قد تصل إلى 100 ألف دولار، وهي قيمة المكافأة الأساسية الثابتة مقابل الوجود في المونديال وإدارة المباريات.

وجرى استجواب عرتن، لمدة 11 ساعة من قبل سلطات الهجرة الأمريكية في مطار ميامي الدولي الأسبوع الماضي، قبل أن يتم إبلاغه بأنه لن يسمح له بدخول البلاد بعد رفض جواز سفره الدبلوماسي وتأشيرة الدخول الفردية للولايات المتحدة.

وقال مسؤول حكومي أمريكي، إن عرتن، لم يسمح له بدخول البلاد بسبب "ارتباطه المزعوم بأعضاء مشتبه بهم في منظمات إرهابية".

فيما صرح عرتن (34 عاما) أنه تم استجوابه من قبل مسؤولي الحدود بشأن صلاته بجماعة "الشباب" الصومالية المسلحة، وأخبرهم أنه لا يعرف شيئا عن المنظمة.

وأضاف: "كانت لدي الأوراق الصحيحة وكل شيء. كانت لدي التأشيرة الصحيحة، أنا مجرد حكم يحاول أن يعيش حلمه، وهو أكبر حلم في حياتي، وهو المشاركة في كأس العالم".

وبعد إعادته إلى طائرة متجهة إلى تركيا، تلقى عرتن مساعدة من مسؤولي الفيفا في إسطنبول قبل أن يستقل طائرة متجهة إلى العاصمة الصومالية مقديشو.

وتمت دعوة عرتن، الذي حصل على جائزة أفضل حكم للرجال من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لعام 2025، لإدارة مباراة كأس السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان الفرنسي وأستون فيلا الإنجليزي في مدينة سالزبورغ بالنمسا، في 12 أغسطس/آب المقبل.

وكان 2025 عاما لا ينسى بالنسبة لعرتن، حيث أصبح أول صومالي يتولى قيادة نهائي قاري، حيث أدار في يونيو/حزيران 2025، مباراة الإياب من نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي فاز فيه نادي بيراميدز المصري على نادي ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

وعين الفيفا، عرتن، لإدارة مباريات بكأس العالم تحت 20 سنة في تشيلي، حيث تولى مسؤولية ثلاث مباريات بما في ذلك مباراة تحديد المركز الثالث.

وفي نهاية العام، أدار مباراتين في دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية، بعد أن أدار أيضا مباريات في البطولة عام 2023 بكوت ديفوار.