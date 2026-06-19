إعلام: الاستخبارات الأمريكية تحذر من عرقلة نتنياهو الاتفاق مع إيران بحسب تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم تسمهم..

واشنطن / الأناضول



أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، الجمعة، بأن وكالات الاستخبارات الأمريكية حذرت من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يتخذ خطوات من شأنها تقويض الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم مع إيران.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين لم تسمهم، أن التقييمات الاستخباراتية تشير إلى أن إسرائيل تعتزم مواصلة هجماتها في لبنان، في خطوة قد تُعد انتهاكا لأحد بنود الاتفاق الأمريكي الإيراني.

وبحسب التقرير، خلص تقييم استخباراتي حديث إلى أن مستقبل نتنياهو السياسي، مع اقتراب الانتخابات المقررة في الخريف، يرتبط بإقناع قاعدته الشعبية بأنه لن يسحب القوات الإسرائيلية من لبنان، وأنه مستعد لتصعيد المواجهة مع "حزب الله".

وأضافت الصحيفة أن إسرائيل تبدي استياء من بعض بنود الاتفاق الأمريكي الإيراني، معتبرة أنها قد تُضعف سياسة ممارسة أقصى الضغوط على طهران.

كما أشارت إلى أن هناك اعتقادا سائدا داخل إسرائيل بأن الاتفاق قد يحد من قدرتها على مواجهة "حزب الله"، وأن أي انسحاب من لبنان أو إنهاء للصراع قد يُنظر إليه داخليا على أنه هزيمة سياسية لنتنياهو.

وفي وقت سابق الخميس، قال الرئيس الأمريكي ترامب إن بلاده تتوقع "وقفا كاملا" لإطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان عقب دخول مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران حيز التنفيذ.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الموسع على لبنان في 2 مارس/آذار الماضي، قُتل 3912 شخصا وأصيب 11873 آخرون، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات، في أعمق توغل لها منذ أكثر من 25 عاما، منذ انسحابها من الجنوب اللبناني عام 2000.