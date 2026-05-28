إعلام إيراني ينفي التوصل إلى اتفاق مع واشنطن

أنقرة/ الأناضول

نفت وسائل إعلام إيرانية، الخميس، صحة التقارير التي تداولتها وسائل إعلام أمريكية حول التوصل إلى اتفاق لمدة 60 يوما بشأن تمديد وقف إطلاق النار وإجراء محادثات حول البرنامج النووي الإيراني.

ونقلت وكالة "تسنيم" شبه الرسمية عن مسؤول إيراني لم تكشف هويته، من فريق التفاوض مع الولايات المتحدة، قوله إن "الادعاءات التي تروج لها بعض المصادر الغربية بشأن الانتهاء من إعداد ما يسمى بمذكرة تفاهم بين إيران والنظام الأمريكي الإرهابي، وأن الأمر بانتظار إعلان الطرفين فقط، عارية عن الصحة، والنص لم يكتمل بعد".

وأضاف المسؤول الإيراني، أنه في حال الانتهاء من الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم، فسيتم إبلاغ باكستان، بصفتها وسيطا في المفاوضات، وكذلك الرأي العام.

وفي وقت سابق الخميس، نقلت منصة "أكسيوس" الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين لم تسمّهما أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق مدته 60 يوما لتمديد وقف إطلاق النار وإجراء مباحثات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

كما ذكرت التقارير أن الاتفاق بانتظار موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وحسب التقرير، فإن مسودة التفاهم تنص في مرحلتها الأولى على فتح مضيق هرمز أمام السفن التجارية دون قيود، مقابل رفع الولايات المتحدة الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية.