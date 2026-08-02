وفق ما نقلته وكالة "فارس" شبه الرسمية عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني..

إعلام إيراني ينفي التوصل إلى اتفاق لفتح مضيق هرمز وفق ما نقلته وكالة "فارس" شبه الرسمية عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني..

طهران/ الأناضول

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، الأحد، أن الأنباء المتداولة بشأن التوصل إلى اتفاق مع واشنطن يقضي بفتح مضيق هرمز أمام حركة السفن، ليست صحيحة ولا تعكس الحقيقة.

جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة "فارس" شبه الرسمية عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني.

وأوضح المصدر، الذي لم تكشف الوكالة عن هويته، أن الادعاءات حول التوصل إلى اتفاق لفتح المضيق أمام عبور السفن "غير صحيحة"، مؤكدا عدم إبرام أي اتفاق بهذا الشأن.

من جهة أخرى، قال مصدر عسكري لم يُكشف عن هويته، إن مضيق هرمز سيبقى مغلقا ما دامت الولايات المتحدة تواصل "أعمالها العدائية".

وأشار إلى أن السفن لن تتمكن من العبور إلا عبر المسار المعلن وبإذن من القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه وافق على إلغاء ضربات كان مخطط لها ضد إيران مقابل التوصل "سريعا" إلى اتفاق.

وكان ترامب أعلن الجمعة، أن بلاده "ستوجه ضربات قاسية للغاية لإيران، حتى تقول إنها لم تعد قادرة على الاحتمال".

وادعى ترامب، في تصريحات صحفية، أن الحرب مع إيران تسير "بشكل جيد للغاية" بالنسبة إلى الولايات المتحدة.

وخلال 13 يوما، حتى 24 يوليو/ تموز الماضي، تبادلت الولايات المتحدة وإيران هجمات عسكرية، إذ شنت واشنطن غارات على أهداف داخل إيران فيما ردت الأخيرة باستهداف "منشآت ومعدات عسكرية أمريكية" في عدد من الدول العربية، بينها الأردن والبحرين والكويت.

وسبق ذلك توقيع واشنطن وطهران في 18 يونيو/ حزيران الماضي مذكرة تفاهم، والدخول في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي، قبل أن تتعثر بسبب خلافات بشأن ضمان أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران، أسفر، بحسب طهران، عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص، فيما ردت إيران بهجمات قالت إنها أوقعت قتلى أمريكيين وإسرائيليين.