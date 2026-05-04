إعلام إيراني ينشر تفاصيل استهداف سفينة أمريكية في هرمز بنيران تحذيرية وكالة تسنيم شبه الرسمية: السفينة الأمريكية لم تستجب لتحذيرات إيران ما دفع الجيش الإيراني إلى إطلاق صواريخ موجهة وطائرات مسيرة وذخائر صاروخية في محيطها بهدف التحذير..

طهران/ الأناضول

كشفت وسائل إعلام إيرانية تفاصيل ما قالت إنه استهداف سفينة تابعة للبحرية الأمريكية كانت تقترب من مضيق هرمز، عبر نيران تحذيرية، باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة وذخائر صاروخية.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، أن سفينة أمريكية أغلقت رادارها وحاولت الاقتراب من مضيق هرمز، وتم رصدها عندما أعادت تشغيله.

وأضافت أن الجانب الإيراني وجه تحذيرات إلى السفينة بدعوى "انتهاك وقف إطلاق النار"، مشيرة إلى أن السفينة لم تستجب ما دفع الجيش الإيراني إلى إطلاق صواريخ موجهة وطائرات مسيرة وذخائر صاروخية في محيطها بهدف التحذير.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وكالة "فارس" شبه الرسمية في إيران، استهداف سفينة تابعة للبحرية الأمريكية بصاروخين بعد تجاهلها تحذيرا من قبل الجيش الإيراني، أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز قرب جزيرة جاسك.

بالمقابل، نفت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، قيام القوات الإيرانية باستهداف السفينة الأمريكية.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر الاثنين، أنها ستبدأ دعم "مشروع الحرية" المُعلن من قِبل الرئيس دونالد ترامب، بـ15 ألف جندي من أجل ضمان خروج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في دول المنطقة وتقييد حركة الملاحة في هرمز، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل/ نيسان هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

وفي 11 أبريل استضافت باكستان جولة محادثات بين الطرفين لم تفض إلى اتفاق، ولاحقا تم الإعلان عن تمديد الهدنة بناء على طلب إسلام آباد دون تحديد مدة.

وعقب فشل الجولة الأولى من مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 13 أبريل، فرض حصار على مضيق هرمز المغلق منذ 2 مارس/ آذار.

ومع بداية الهدنة في 8 أبريل أعلنت طهران إعادة فتح المضيق، لكنها لاحقا قررت غلقه، بعد أن بدأت واشنطن فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية.