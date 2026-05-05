إعلام إيراني يتحدث عن جنوح سفينتين تجاريتين أمريكيتين في "هرمز"

طهران/ الأناضول

تحدث إعلام إيراني، عن جنوح سفينتين تجاريتين أمريكيتين في منطقة صخرية جنوبي مضيق هرمز، ما حال دون قدرتهما على التحرك.

وذكرت وكالة "فارس" شبه الرسمية، الثلاثاء، أن السفينتين عالقتان في منطقة قريبة من السواحل العُمانية جنوب المضيق.

وأشارت الوكالة إلى وجود صخور في المنطقة التي جنحت فيها السفينتان، مما أعاق حركتهما ومواصلتهما الإبحار.

ولم يصدر تعليق فوري من جانب الولايات المتحدة على ادعاءات الوكالة الإيرانية.

وتأتي هذه الادعاءات وسط تصاعد مواجهة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الملاحة في مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، مما ينذر باحتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل/ نيسان الماضي.

وبعد حشدها قوات وطائرات مقاتلة، بدأت واشنطن الاثنين، ما قالت إنها عملية لمساعدة السفن التابعة لدول "محايدة" والعالقة في المضيق على العبور، وهو ما اعتبرته طهران خرقا لوقف إطلاق النار.

ومع جمود مسار المفاوضات، بدأت واشنطن في 13 أبريل حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية، ومنها المطلة على هرمز، فردت طهران بمنع المرور في المضيق إلا بتنسيق معها.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، أسفرت عن أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت وجرحت أمريكيين وإسرائيليين.

ونفذت إيران أيضا هجمات ضد ما قالت إنها قواعد ومصالح أمريكية في دول عربية، بينها الإمارات، لكن بعضها خلّف قتلى وجرحى مدنيين وأضر بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.