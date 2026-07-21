بعد محاولتهما المرور عبر منطقة "غير آمنة" في المضيق، بحسب ما نقلته وكالة "تسنيم" عن الحرس الثوري..

إعلام إيراني يتحدث عن انفجارين في ناقلتي نفط بمضيق هرمز بعد محاولتهما المرور عبر منطقة "غير آمنة" في المضيق، بحسب ما نقلته وكالة "تسنيم" عن الحرس الثوري..

إسطنبول/ الأناضول

أفادت وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء، بوقوع انفجارين في ناقلتي نفط حاولتا المرور عبر منطقة غير آمنة في مضيق هرمز.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء عن بيان للحرس الثوري يفيد باندلاع حريق في الناقلتين عقب الانفجارين خلال محاولتهما المرور عبر مسار وصفه بأنه "خطير وغير آمن" جنوبي مضيق هرمز.

وادعى البيان أن الولايات المتحدة "أجبرت" الناقلتين على سلوك ذلك المسار، دون أن يقدم تفاصيل حول ملابسات الحادث وكيفية وقوع الانفجار.

وأضاف أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا ما دامت الهجمات الأمريكية في المنطقة مستمرة، مشددا على أنه لن تمر عبره بأمان "ولو قطرة واحدة" من النفط أو الغاز.

والاثنين، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني "محمد أكرمينيا"، إن سفن الدول التي تتعاون مع الولايات المتحدة في الهجمات على بلاده ستواجه مشكلات لدى مرورها بمضيق هرمز.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري، حيث تشن طهران، منذ أكثر من أسبوع، هجمات على ما تقول إنها منشآت ومعدات عسكرية أمريكية في دول عربية، ولا سيما الكويت والبحرين والأردن، ردا على القصف الأمريكي اليومي الذي تتعرض له إيران.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار الذي نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران في 18 يونيو/ حزيران الماضي.

وجاء إعلان ترامب عقب استهداف إيران 3 سفن تجارية في مضيق هرمز، إذ تصر طهران على فرض آلية لتنظيم عبور السفن عبر الممر الاستراتيجي، بينما تطالب واشنطن بضمان حرية الملاحة وأمنها في المضيق.

وتسبب التصعيد في اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز وتهديد حركة الطيران وإمدادات الطاقة، وسط إغلاقات متقطعة للمجالات الجوية وتحذيرات من استهداف منشآت ومصالح أمريكية خارج الشرق الأوسط.