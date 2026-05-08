إعلام إيراني يتحدث عن اشتباكات جديدة مع قوات أمريكية بمضيق هرمز وفق وكالة أنباء فارس

أنقرة / الأناضول

أفادت وسائل إعلام فارسية، الجمعة، بوقوع اشتباكات جديدة بين الجيش الإيراني وقطع حربية أمريكية في مضيق هرمز.

وقالت وكالة فارس الإيرانية للأنباء شبه الرسمية، إن "اشتباكات متقطعة تدور منذ نحو ساعة بين القوات المسلحة الإيرانية وقطع حربية أمريكية في مضيق هرمز".

ومساء الخميس، شهدت المنطقة تصعيدا عسكريا عقب هجوم أمريكي استهدف ناقلة نفط إيرانية، بحسب طهران، فيما أعلنت البحرية الإيرانية لاحقا استهداف سفن حربية أمريكية في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيرة انتحارية.

في المقابل، قالت الولايات المتحدة إنها ردت عبر تنفيذ هجمات على عدة مناطق على طول الساحل الجنوبي لإيران.

وأعلنت إيران أن الولايات المتحدة استهدفت مواقع مدنية، بينما ادعت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أن القوات الإيرانية هاجمت سفنا حربية أمريكية أثناء عبورها مضيق هرمز "دون أي استفزاز"، وأن الرد الأمريكي جاء "دفاعا عن النفس".

وفي وقت لاحق، أفادت إيران بأنها اعترضت ناقلة نفط أجنبية وصادرتها، بدعوى أنها "استغلت الظروف الإقليمية للإضرار بصادرات النفط الإيرانية".