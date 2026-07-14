المسيرة من طراز "إم كيو1".. فيما لم يصدر تعليق فوري من الولايات المتحدة

إعلام إيراني يتحدث عن إسقاط مسيّرة أمريكية فوق "هرمز" المسيرة من طراز "إم كيو1".. فيما لم يصدر تعليق فوري من الولايات المتحدة

طهران/ الأناضول



أفادت وسائل إعلام إيرانية بإسقاط الحرس الثوري مسيّرة أمريكية من طراز "إم كيو1".

ونقل مراسل الأناضول عن وسائل إعلام إيرانية، الاثنين، أن إسقاط المسيرة جرى فوق مضيق هرمز.

ولم تذكر وسائل الإعلام أي تفاصيل إضافية حول الموضوع، فيما لم يصدر تعليق فوري من الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستعيد فرض الحصار البحري على إيران، مؤكدا أن مضيق هرمز سيظل مفتوحا أمام سفن جميع الدول، باستثناء السفن الإيرانية أو التابعة لجهات تتعامل معها.

ومنذ أيام، تشن الولايات المتحدة هجمات على إيران بدعوى الرد على استهداف طهران سفنا تجارية في مضيق هرمز.

وترد طهران بقصف ما تقول إنها منشآت عسكرية أمريكية في دول عربية، بينما أعلنت بعض تلك الدول أن هجمات إيرانية أسفرت عن ضحايا مدنيين وأضرت بمنشآت مدنية.

وفي وقت سابق الاثنين، قال المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" المركزي التابع للقوات المسلحة الإيرانية، إبراهيم ذو الفقاري، إن بلاده "لم ولن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز".

وحذر من أن القوات المسلحة الإيرانية ستتخذ إجراءات بحق السفن التي تحاول عبور المضيق دون موافقتها أو من دون الالتزام بالمسار الذي تحدده إيران، مضيفا أن العمليات التي نفذها الجيش الإيراني والحرس الثوري خلال الأيام الماضية دليل واضح على ذلك.

وشهدت ليلة السبت إلى الأحد ضربات متبادلة بين واشنطن وطهران، فيما أعلن الحرس الثوري إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية "حتى إشعار آخر".

وتشهد منطقة مضيق هرمز توترات أمنية على خلفية الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط 2026.

وسبق أن وقعت واشنطن وطهران، في يونيو/ حزيران 2026، مذكرة تفاهم شملت وقفا لإطلاق النار، عقب وساطة قطرية وباكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب، قبل أن يعلن ترامب، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد.

