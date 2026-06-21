إعلام إيراني: وفد طهران يغادر مكان انعقاد المفاوضات مع واشنطن عقب تهديدات أطلقها ترامب بشن هجمات على إيران، بحسب ما أوردته وكالتا تسنيم وفارس الإيرانيتين

طهران/ الأناضول

أفادت وسائل إعلام إيرانية، الأحد، بأن الوفد الإيراني المشارك في المفاوضات مع الولايات المتحدة بسويسرا، غادر مكان انعقاد المحادثات عقب تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجمات على إيران.

جاء ذلك وفقا لما أوردته وكالتا تسنيم وفارس الإيرانيتان شبه الرسميتين.

وأوضحت الوكالتان أن مغادرة الوفد الإيراني جاءت بعد تصريحات ترامب التي قال فيها: "على إيران أن تمنع فوراً القوى الوكيلة التابعة لها في لبنان من إثارة المشاكل، وإلا سنوجه إليها ضربة قاسية جداً كما فعلنا الأسبوع الماضي".

وفي وقت سابق من الأحد، قال ترامب، إن على طهران منع "حزب الله" من إثارة المشاكل في لبنان، مهدداً بأن الولايات المتحدة ستوجه "ضربة قوية جداً" لإيران إذا لم تفعل ذلك.

وانطلقت، الأحد، محادثات بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بورغنشتوك السويسري، في إطار "مذكرة تفاهم إسلام آباد" التي تمهّد لإنهاء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران بشكل دائم.

جدير بالذكر أن إيران والولايات المتحدة أعلنتا، في 14 يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى تفاهم من 14 بندا بوساطة باكستانية، يهدف إلى وقف الحرب ومعالجة الخلافات بين الطرفين عبر الحوار والمفاوضات.

وتم توقيع مذكرة التفاهم، التي أُطلق عليها اسم "تفاهم إسلام آباد"، ودخلت حيز التنفيذ في 18 يونيو الجاري، بعد توقيعها إلكترونيًا من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

ويتضمن التفاهم بنودا تتعلق بإنهاء الحرب، بما في ذلك في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران.