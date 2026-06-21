رئيس الوفد الإيراني وأعضاؤه اعترضوا على إجراء المصافحة بين الوفدين الإيراني والأمريكي والتقاط صورة جماعية قبل بدء المباحثات

إعلام إيراني: وفد طهران رفض الظهور الإعلامي مع وفد واشنطن بسويسرا رئيس الوفد الإيراني وأعضاؤه اعترضوا على إجراء المصافحة بين الوفدين الإيراني والأمريكي والتقاط صورة جماعية قبل بدء المباحثات

إسطنبول/ الأناضول

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن وفد بلادها المشارك في الاجتماع المنعقد في سويسرا رفض الظهور في بث مباشر أو التقاط صور مشتركة مع الوفد الأمريكي.

ونقلت الوكالة شبه الرسمية، الأحد، عن مصدر مقرَّب من وفد التفاوض الإيراني لم تكشف عن هويته، تصريحات حول مجريات الاجتماع.

وأوضح المصدر، أن الوفد الأمريكي ومنظمي الاجتماع خططوا لإجراء مصافحة بين الوفدين الإيراني والأمريكي والتقاط صورة جماعية قبل بدء المباحثات متعددة الأطراف.

وأضاف أن رئيس الوفد الإيراني وأعضاءه اعترضوا على هذا الإجراء البروتوكولي، وأبلغوا المنظمين أنهم لن يشاركوا في أي مراسم تصوير مشتركة مع الوفد الأمريكي.

وأشار المصدر، إلى أن البث المباشر وجلسة التصوير أُلغيا بعد اعتراض الوفد الإيراني ورفضه المشاركة في المراسم، ليتوجه الوفد الإيراني بعد ذلك إلى قاعة المفاوضات.

وذكر أن الوفد الأمريكي طلب من الجانب الإيراني مهلة 5 دقائق لإخراج الصحفيين من قاعة المفاوضات، وأن مراسم التصوير التي سبقت المباحثات أُجريت من دون مشاركة الوفد الإيراني.

وفي وقت سابق من الأحد، انطلقت محادثات بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بورغنشتوك السويسري، في إطار "مذكرة تفاهم إسلام آباد" التي تمهّد لإنهاء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران بشكل دائم.

جدير بالذكر أن إيران والولايات المتحدة أعلنتا، في 14 يونيو/ حزيران، التوصل إلى تفاهم من 14 بندًا بوساطة باكستانية، يهدف إلى وقف الحرب ومعالجة الخلافات بين الطرفين عبر الحوار والمفاوضات.

وتم توقيع مذكرة التفاهم، التي أُطلق عليها اسم "تفاهم إسلام آباد"، ودخلت حيز التنفيذ في 18 يونيو الجاري، بعد توقيعها إلكترونيًا من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

ويتضمن التفاهم بنودًا تتعلق بإنهاء الحرب، بما في ذلك في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران.