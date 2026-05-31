إعلام إيراني: واشنطن تعرض الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول المجمدة في إطار تفاهم محتمل بين طهران وواشنطن، بحسب وثيقة "غير رسمية" نشرها التلفزيون الإيراني

أنقرة/ الأناضول

أفادت وسائل إعلام إيرانية، السبت، بأن الإدارة الأمريكية تعهدت، في إطار تفاهم محتمل بين طهران وواشنطن، بتمكين إيران من الوصول إلى 12 مليار دولار من أصولها المجمدة خلال 60 يوما.

ونشر التلفزيون الإيراني الرسمي، "وثيقة غير رسمية" تتضمن ملامح مذكرة تفاهم من 14 بندا، جرى إعدادها بوساطة باكستانية بين الجانبين.

وبحسب الوثيقة، يشكل "إعادة تنظيم قواعد الملاحة في مضيق هرمز" أحد أبرز بنود التفاهم المقترح.

وتنص المسودة على منح إيران صلاحية حصرية لتحديد طبيعة السفن العابرة للمضيق، بحيث لا تُصنف أي سفينة تحمل شحنة تعتبرها طهران تهديدا أو يكون مشغلها النهائي جهة معادية لإيران ضمن فئة السفن التجارية، كما لن يُسمح لها بالعبور عبر المسارات المحددة.

وأضاف التلفزيون الإيراني، أن الوثيقة لا تزال قيد الدراسة من جانب طهران، ولذلك فإنها ما زالت ذات طابع غير رسمي ولم تتحول بعد إلى اتفاق نهائي.



ولم يصدر من الولايات المتحدة تعليق فوري بشأن مسودة الاتفاق التي نشرها التلفزيون الإيراني.

والجمعة، أفاد مسؤول في البيت الأبيض للأناضول، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم إبرام اتفاق مع إيران "يكون جيدا فقط للولايات المتحدة" ويراعي "الخطوط الحمراء" لواشنطن.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وما قالت إنه "مصالح أمريكية" في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.

وأعلنت إيران في مارس/ آذار المنصرم، إغلاق مضيق هرمز ومنع مرور السفن إلا بتنسيق معها، ردا على العدوان الأمريكي الإسرائيلي، فيما تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل السابق حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها تلك الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

ومؤخرا، أعلن ترامب، استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع طهران، مع بقاء الترتيبات النهائية قيد الاستكمال مع إيران ودول في الشرق الأوسط، على أن يتضمن الاتفاق إعادة فتح مضيق هرمز ضمن بنود أخرى.