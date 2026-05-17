إعلام إيراني: واشنطن تضع 5 شروط أساسية للتفاوض مع طهران لم يصدر على الفور تعليق رسمي إيراني أو أمريكي بهذا الخصوص..

طهران/ الأناضول

أفادت تقارير إعلامية إيرانية بأن الولايات المتحدة قدمت إلى إيران 5 شروط "أساسية" للدخول في مفاوضات.

ووفقا لما أوردته وكالة فارس شبه الرسمية، الأحد، تضمنت هذه الشروط عدم دفع واشنطن تعويضات لطهران، وتسليم 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة، ووقف إيران أنشطتها في جميع منشآتها النووية باستثناء واحدة.

كما تضمنت الشروط عدم الإفراج عن أصول إيران المجمدة، وربط وقف الحرب على جميع الجبهات بشرط التفاوض.

في المقابل، أفادت "فارس" بأن طهران اشترطت على واشنطن للدخول في المفاوضات، إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، ورفع العقوبات، والإفراج عن أصولها المجمدة، ودفع تعويضات الحرب، والاعتراف بسيادة إيران على مضيق هرمز.

ولم يصدر على الفور أي تعليق رسمي إيراني أو أمريكي بشأن ما أوردته وكالة "فارس".

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، فضلا عن استهدافها ما قالت إنها مواقع أمريكية في بلدان عربية بالمنطقة، ما أسفر عن تضرر أعيان مدنية.

وإثر تعثر مفاوضاتها مع إيران، تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل/ نيسان الماضي حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل، إذا لم يتم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.