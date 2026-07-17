دون تسجيل أي وفيات أو إصابات وفق المعطيات الأولية، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"

إعلام إيراني: هجوم أمريكي يدمر برج المراقبة البحرية في ميناء تشابهار دون تسجيل أي وفيات أو إصابات وفق المعطيات الأولية، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"

أنقرة / الأناضول

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" بأن برج المراقبة البحرية الواقع في ميناء الشهيد كلانتري بمدينة تشابهار الإيرانية تعرض للاستهداف خلال هجوم نفذته الولايات المتحدة صباح الجمعة.

وذكرت الوكالة أن الهجوم أدى إلى تدمير البرج بالكامل، فيما لم تسجل أي وفيات أو إصابات، وفق المعطيات الأولية.

وأشارت إلى أنه عقب الهجوم تم إرسال فرق فنية وتشغيلية إلى الموقع، حيث بدأت أعمال تقييم الأضرار واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة، إلى جانب التحضيرات لإعادة تشغيل أنشطة الميناء.

ونقلت الوكالة عن الجهات المعنية أن عمليات تحميل وتفريغ البضائع في ميناء الشهيد كلانتري من المتوقع أن تُستأنف خلال وقت قصير، بعد استكمال الفحوص الفنية والتأكد من توافر الظروف الأمنية المناسبة.

وفي 18 يونيو/ حزيران 2026، وقّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت وقفا لإطلاق النار، وبدأتا مفاوضات بوساطة باكستان وقطر لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط من العام ذاته.

غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 يوليو/ تموز 2026، انتهاء وقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد، بعدما هاجمت إيران، قبل ذلك بيوم، ثلاث سفن أثناء عبورها مضيق هرمز، بدعوى عدم التزامها بمسار الإبحار الذي حددته، لترد واشنطن بشن هجمات على مواقع داخل إيران.

وتدعم واشنطن مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز في مسار يختلف عن ذلك الذي حددته إيران، وهو ما ترفضه طهران، مؤكدة أنها تستهدف أي سفينة لا تنسق معها قبل عبور المضيق الاستراتيجي لإمدادات الطاقة العالمية.

