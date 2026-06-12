أفادت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء بأن مسودة الاتفاق المحتمل بين طهران وواشنطن تشمل لبنان، وتتضمن 14 بندا تركز على قضايا نووية واقتصادية دون التطرق إلى برنامج إيران الصاروخي.

إعلام إيراني: مسودة الاتفاق مع واشنطن تشمل لبنان أفادت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء بأن مسودة الاتفاق المحتمل بين طهران وواشنطن تشمل لبنان، وتتضمن 14 بندا تركز على قضايا نووية واقتصادية دون التطرق إلى برنامج إيران الصاروخي.

أنقرة / الأناضول

وكالة "مهر" الإيرانية ذكرت أن المسودة تتضمن 14 بندا تركز على قضايا نووية واقتصادية دون التطرق إلى برنامج إيران الصاروخي

بحسب الوكالة سيتم إدراج لبنان ضمن اتفاق وقف إطلاق النار

الوكالة أفادت بأن الدعم الذي تقدمه إيران للقوى الوكيلة التي تصفها بـ"جماعات المقاومة" قد "حذفت نهائيا" من جدول الأعمال

أفادت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، الجمعة، بأن مسودة الاتفاق المحتمل بين طهران وواشنطن تشمل لبنان، وتتضمن 14 بندا تركز على قضايا نووية واقتصادية دون التطرق إلى برنامج إيران الصاروخي.

وأوضحت الوكالة الإيرانية أن مسودة الاتفاق تتضمن رفع العقوبات الأمريكية وسحب واشنطن قواتها من محيط إيران ورفع الحصار البحري، وإعادة فتح مضيق هرمز خلال 30 يوما، ورفع العقوبات النفطية والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.

كما تتضمن المسودة مقترحا ينص على ضرورة تقديم الولايات المتحدة خطة لإعادة بناء الاقتصاد الإيراني، بحسب الوكالة.

وأشارت إلى أن المسودة نصت على أن "المفاوضات النهائية بين البلدين يجب أن تجري حول القضايا النووية والاقتصادية، دون طرح برنامج الصواريخ الإيراني على طاولة المفاوضات".

وبحسب الوكالة سيتم إدراج لبنان ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، وتعليق العقوبات المفروضة على بيع النفط والمنتجات البتروكيماوية ومشتقاتها إلى إيران، وإمكانية الوصول الكامل إلى أصول طهران المجمدة.

وأوضحت أنه من المقرر إجراء مفاوضات على مدى 60 يوما للتوصل إلى اتفاق بشأن الأنشطة النووية الإيرانية، ورفع العقوبات الأمريكية الأولية والثانوية وغيرها من العقوبات المفروضة على طهران بشكل كامل، واستصدار القرارات اللازمة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما تتضمن المسودة بحسب الوكالة الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، على أن يفرج عن 12 مليار دولار قبل بدء المفاوضات التي ستستمر مدة شهرين.

وتؤكد المسودة على أنه "لن تبدأ المفاوضات النهائية ما لم يتم الوفاء بشروط تعليق العقوبات النفطية المفروضة على إيران ورفع الحصار البحري"، وفق وكالة مهر.

وذكرت أنه بحسب المسودة، يتعين على إيران أن تعيد تأكيد التزامها بعدم إنتاج أسلحة نووية وفقا لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وأن الاتفاق النهائي سيقتصر على مصير المواد المخصبة (اليورانيوم) وعملية التخصيب، ورفع العقوبات، وبرنامج إعادة الإعمار الاقتصادي لإيران.

وأضافت الوكالة أن قضايا مثل برنامج الصواريخ الإيراني والدعم الذي تقدمه إيران للقوى الوكيلة التي تصفها بـ"جماعات المقاومة" قد "حذفت نهائيا" من جدول الأعمال.

ولم يصدر بعد أي بيان رسمي من الأطراف المعنية بشأن مسودة الاتفاق.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان إسرائيل ودولا إقليمية صديقة للولايات المتحدة، بينما تقول إيران إن برنامجها سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية ولا تهدد دولا أخرى.

وادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الخميس، أن بلاده قررت إنهاء الحرب على إيران "بعد موافقة طهران على عدم امتلاك أسلحة نووية".

و أعلن ترامب عبر منصته "تروث سوشال" إلغاء هجمات كانت مخططة ضد إيران الليلة الماضية، مدعيا أن التفاهمات المقترحة حظيت بموافقة أطراف عدة، بينها إسرائيل، وأن موعد ومكان التوقيع الرسمي سيُعلنان لاحقًا.

بدوره نفى متحدث وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، توصل بلاده إلى نتيجة نهائية بشأن اتفاق، خلافا لما أعلنه ترامب، معتبرا أن ما يطرح بهذا الصدد "مجرد تكهنات".

وما بين تعثر وتفاؤل حذر، تخوض واشنطن وطهران منذ بدء الهدنة في 8 أبريل/ نيسان الماضي، مفاوضات لإنهاء الحرب بوساطة باكستانية، التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.