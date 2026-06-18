مراسل التلفزيون الرسمي الإيراني، أفاد خلال بث مباشر من مضيق هرمز، بأن الحرس الثوري يواصل فرض شرط التنسيق مع قواته البحرية على السفن التي ترغب في عبور المضيق..

إعلام إيراني: عبور "هرمز" ما يزال يتطلب التنسيق مع الحرس الثوري مراسل التلفزيون الرسمي الإيراني، أفاد خلال بث مباشر من مضيق هرمز، بأن الحرس الثوري يواصل فرض شرط التنسيق مع قواته البحرية على السفن التي ترغب في عبور المضيق..

أنقرة/ الأناضول

أفادت وسائل إعلام إيرانية، الخميس، بأن السفن الراغبة في عبور مضيق هرمز لا تزال مطالبة بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني.

وقال مراسل التلفزيون الرسمي الإيراني، خلال بث مباشر من مضيق هرمز، إن الحرس الثوري الإيراني يواصل فرض شرط التنسيق مع قواته البحرية على السفن التي ترغب في عبور المضيق.

وبموجب التفاهم الذي تم التوصل إليه بين إيران والولايات المتحدة، يفترض أن يُعاد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية وأن ترفع الولايات المتحدة الحصار البحري فور دخول التفاهم حيز التنفيذ.

من جهة أخرى، ذكرت وكالة تسنيم للأنباء في تقرير لها أن الهجمات الإسرائيلية على لبنان تمثل انتهاكًا للتفاهم، معتبرة أن على إيران إبقاء مضيق هرمز مغلقًا إلى حين توقف تلك الهجمات.

والأربعاء، أعلن الوسيط الباكستاني توقيع الولايات المتحدة وإيران إلكترونيا "مذكرة تفاهم إسلام أباد" لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران.

ودخلت مذكرة التفاهم حيز التنفيذ فورا، وكخطوة أولى ستعيد إيران فتح مضيق هرمز، فيما سترفع الولايات المتحدة الحصار البحري.

والأحد، أعلنت الولايات المتحدة وإيران وباكستان التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب ضد إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، على أن تشمل وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان.

وقُتل ثلاثة أشخاص وأصيب مثلهم، الخميس، إثر هجومين إسرائيليين على جنوبي لبنان، بعد ساعات من توقيع الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم لوقف الحرب في الجبهات كافة بما فيها البلد العربي.