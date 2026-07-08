مصدر أمني يقول إن إيران مستعدة للقتال من أجل المضيق وسترد بالمثل على أي هجوم يستهدفها

إعلام إيراني: طهران ستغلق مضيق هرمز في حال تعرضها لأي هجوم جديد مصدر أمني يقول إن إيران مستعدة للقتال من أجل المضيق وسترد بالمثل على أي هجوم يستهدفها

طهران/ طولغا آق بابا/ الأناضول

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن طهران ستغلق مضيق هرمز مجددا، وسترد على أي هجوم جديد يستهدفها، في حال تعرضها لهجوم أمريكي.

وذكرت قناة "برس تي في" الإيرانية الرسمية، نقلا عن مصدر أمني إيراني، الأربعاء، أن طهران ستغلق مضيق هرمز مجددا في حال تعرضها لهجوم أمريكي، وسترد على أي هجوم "بشدة".

وقال المصدر إن التطورات التي شهدها اليومان الماضيان عززت من تصميم طهران، ودفعتها إلى تبني استراتيجية عسكرية جديدة.



وأكد أن إيران مستعدة "للقتال من أجل مضيق هرمز".

وأضاف المصدر الأمني، أن إيران حدّثت أيضا بنك أهدافها، وسترد بالمثل على أي هجوم تتعرض له.



وأشار إلى أنه وفقا لمذكرة التفاهم، ينبغي أن تتم حركة العبور في مضيق هرمز في إطار الترتيبات التي تحددها إيران.

ورأى المصدر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يحقق أي مكاسب من تصريحاته الأخيرة بشأن إيران، وسيخسر المفاوضات "بشكل مؤكد".



وتابع: "سيتم الرد بقوة على أي تهديد. إيران لا تميز بين الولايات المتحدة وشركائها في المنطقة".