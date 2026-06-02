إعلام إيراني: طهران تواصل دراسة مسودة الاتفاق المحتمل مع واشنطن وكالة "مهر" قالت إن إيران لم ترسل بعد أي رد إلى الوسيط الباكستاني..

أنقرة/ الأناضول

أفادت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء بأن طهران تواصل دراسة مسودة الاتفاق المحتمل مع الولايات المتحدة، لإنهاء الحرب بين الجانبين.

وذكرت الوكالة نقلا عن مصدر وصفته بأنه "مطلع" على مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة، الثلاثاء، أن إيران لم ترسل بعد أي رد إلى باكستان التي تتولى دور الوسيط في المفاوضات.

وأشار المصدر إلى أن عدم التزام الولايات المتحدة بوعودها خلال جولات التفاوض السابقة دفع إيران إلى التعامل بحذر أكبر في المرحلة الحالية.

وأضاف أن إيران استنادا إلى تجاربها السابقة، تركز في الاتفاق المحتمل على تحقيق "مكاسب وفوائد ملموسة".

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، فضلا عن استهدافها ما قالت إنها مواقع أمريكية في بلدان عربية بالمنطقة، ما أسفر عن تضرر أعيان مدنية.

وإثر تعثر مفاوضاتها مع إيران في 11 أبريل/ نيسان الماضي بباكستان، فرضت الولايات المتحدة منذ 13 أبريل/ نيسان الماضي حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل، إذا لم يتم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.

