إعلام إيراني: طهران تقدم لباكستان مقترحا جديدا للتفاوض مع واشنطن وكالة الأنباء الإيرانية لم تكشف في خبرها عن تفاصيل بشأن مضمون العرض الجديد..

أنقرة / الأناضول

أفاد الإعلام الإيراني بأن طهران قدّمت عرضا جديدا لباكستان من أجل استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة بغية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" الجمعة أن طهران أرسلت مساء الخميس 30 أبريل/نيسان نص مسودة نهائية للمفاوضات إلى باكستان التي تقوم بدور الوسيط في المحادثات مع الولايات المتحدة.

ولم يتضمن الخبر تفاصيل بشأن مضمون العرض الجديد.

وكانت إيران سلّمت باكستان الأسبوع الماضي عرضا يتضمن شروطها لإنهاء الحرب، بهدف نقله إلى الولايات المتحدة.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية في وقت سابق أن طهران مستعدة للتفاوض بشأن إنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز، لكنها اقترحت بحث أنشطتها النووية بعد التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وأشارت التقارير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يقبل بهذا المقترح الإيراني.

وفي 28 فبراير/ شباط بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل/ نيسان هدنة على أمل إبرام اتفاق ينهي الصراع.

وفي 11 أبريل استضافت باكستان جولة محادثات بين الطرفين لم تفض إلى اتفاق، ولاحقا تم الإعلان عن تمديد الهدنة بناء على طلب إسلام آباد دون تحديد مدة.